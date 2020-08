O ano de 2020 tem sido de muitas transformações e descobertas para Luciana Gimenez. Apesar de estar, assim como todos nós, no meio de uma pandemia mundial, a apresentadora tomou as rédeas de sua vida e tornou-se mais independente ao mudar, com os filhos, Lucas Jagger, de 21 anos , e Lorenzo, de 9 anos, para um novo apartamento, uma cobertura, em São Paulo.

“Estou descobrindo o que eu realmente quero, o que gosto, o que não gosto”, diz ela, que até julho, dividia o mesmo teto com o ex-marido, o empresário e apresentador Marcelo de Carvalho. O novo lar de Luciana é ao lado do antigo, mas não lembra em nada a casa clássica, com decoração em dourado, lustres de cristais e tapeçaria renascentista onde vivia.

“A decoração do apartamento, que mistura elementos modernos e clássicos, revela um moodboard neutro, com estofados em tons quentes e toques suavemente femininos. Nas paredes, a boiserie (molduras de origem francesa) resulta em elegância, dando o toque clássico. O moderno se traduz na combinação bem orquestrada de tapetes, almofadas, cortinas e, que não poderia faltar, flores”, explica o arquiteto Renan Altera, responsável pelo projeto.

“Preferi fazer uma casa que todo mundo pudesse ficar junto, que fosse confortável, que tivesse bastante espaço pra gente curtir TV, jogar videogame…”, complementa Luciana.

O novo apartamento também a fez repensar seu estilo de vida. “Reparei que não gosto de muita gente na minha casa. Você pode lavar sua louça, fazer sua cama. Não tenho nem lava-louças porque gosto de lavar e secar na hora. Apago as luzes para não gastar, porque qualquer desperdício é errado. E eu sou a louca da reciclagem. Quando você monta sua casa, você consegue reparar mais nos cuidados. Não que antes não fosse minha casa, mas era diferente. Agora sou eu mesma!”, diz.

Namorando há cerca de 6 meses o empresário Dado Buffara, que conheceu no Réveillon de Trancoso, Bahia, ela diz que o relacionamento está a ajudando ser mais leve, descarta casamento – pelo menos por agora –, mas diz que seria mãe novamente. “Teria um filho se estivesse com alguém que quisesse muito e que não tivesse filho algum”, conta ela, que acrescenta. “Fazer um bom trabalho como mãe é o que me define no momento”.

Luciana ainda desmistifica a imagem de mulher poderosa e confiante – que às vezes passa por ser bem sucedida e comandar um programa de entretenimento, o Superpop, na RedeTV!, há 20 anos – e confessa que, muitas vezes, não consegue se olhar no espelho. “Eu não me acho (bonita). Eu acho o máximo quem se acha, que tem essa autoestima, que é empoderada. Essa pessoa não sou eu”.

Como foi a escolha da decoração, de comprar os móveis?

A escolha dos móveis foi bem inusitada porque sou bastante indecisa, apesar de todos acharem que sou a mulher mais decidida do mundo. Entrei na loja e disse: ‘é isso, é aquilo’. Mas não foi fácil. Estou (decorando) a casa aos poucos, porque não dá pra fazer tudo de uma vez. Mas estou curtindo bastante. Estou descobrindo o que realmente quero, o que gosto, o que não gosto. Era para eu ter me mudado em março, mas aí veio a quarentena. Eu estava na expectativa e as coisas não andavam, foi bem estressante. Mas se tirei algum aprendizado disso foi ter mais paciência e resiliência.

Por qual motivo escolheu um apartamento ao lado do Marcelo, seu ex-marido?

Este apartamento aqui do lado é meu (e do Marcelo), ainda não vendemos. Não escolhi morar ao lado do meu ex-marido –mas não ligo porque nós temos uma relação ótima –, mas pensei no Lo nessa mudança. Encontrei esse apartamento e me apaixonei. Gosto muito de morar aqui, é um lugar em que me sinto segura e que estou acostumada.

E como tem sido sua quarentena?

Acho que trabalhei mais na quarentena, pois você fica em casa e é uma panela de pressão. Eu lancei várias produtos e dei andamento a projetos que estavam parados, porque nunca arrumava tempo para isso. Lancei óculos de sol, estou lançando linha de lingerie e de sapatos, fiz uma parceria com a Amazon. Sou a primeira brasileira a ter uma lojinha lá. Estou gravando um reality show da minha vida.