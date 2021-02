Brasil Por 4 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo vota pela entrega de diálogos entre Moro e Procuradores da Lava-Jato a defesa de Lula

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Ricardo Lewandowski retirou o sigilo dos diálogos revelados pela Operação Spoofing. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta terça-feira (9) pela manutenção de liminar que deu à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso a mensagens trocadas entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Lava-Jato de Curitiba. Votaram nesse sentido o relator, Ricardo Lewandowski, e os ministros Nunes Marques, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Já o ministro Edson Fachin se posicionou contra.

O ministro Nunes Marques concordou. Alegando motivos técnicos, ele esclareceu que os procuradores da Lava-Jato não teriam legitimidade para recorrer da liminar. Segundo Nunes Marques, o recurso deveria ter sido ajuizado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele acrescentou que o questionamento sobre se as provas são ou não ilícitas deve ser feito em uma ação específica.

O ministro Edson Fachin votou a favor da Lava-Jato de Curitiba, no sentido de impedir que Lula use as mensagens em qualquer ação judicial, até uma posição do plenário do STF sobre a validade das provas.

A ministra Cármen Lúcia também votou no sentido de não reconhecer a legitimidade do recurso dos procuradores da Lava-Jato — ou seja, mantendo a liminar concedida por Lewandowski.

O último voto foi o do ministro Gilmar Mendes, que também votou pelo direito a Lula de ter acesso aos diálogos, resultando em um placar de 4 a 1. O ministro ressaltou que esse foi o único tema em julgamento na Segunda Turma

A troca de mensagens, que não foi submetida a perícia oficial, revela que Moro e os investigadores teriam combinado estratégias na condução de processos da Lava-Jato, inclusive o caso do triplex no Guarujá (SP), em que Lula foi condenado. Como o material não foi periciado, Lula não obteve autorização para anexar as provas em processos para pedir a nulidade de investigações, como queria a defesa.

Antes de começar a votação, o advogado Marcelo Knopfelmacher, contratado pelos procuradores da Lava-Jato, pediu que as provas não sejam entregues à defesa de Lula e, caso ela já tenha recebido, que fique impedida de usar em processos judiciais. Segundo ele, o material foi obtido de forma criminosa, por meio de hackers e, por isso, não poderia ser usado como prova. A subprocuradora-geral da República Claudia Sampaio Marques reiterou esse entendimento.

