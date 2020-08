A maioria dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou pela constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias. O julgamento foi realizado no plenário virtual, sistema no qual os ministros postam seus votos por escrito, sem a necessidade de debate.

O caso tem repercussão geral — ou seja, essa tese deve ser aplicada em processos sobre o tema tramitando em todo o País. Foi julgado um recurso da União contra decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região. Segundo a decisão contestada, como o adicional de férias tem natureza indenizatória, não constituindo ganho habitual do trabalhador, não é possível a incidência do tributo.

No recurso ao STF, a União sustenta a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas. O argumento é de que, pela Constituição Federal, todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária.

“Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano”, escreveu o relator do processo, ministro Marco Aurélio Mello. Esse ressaltou, no entanto, que quando as férias são indenizadas, não incide a contribuição previdenciária, porque há menção expressa na lei.

Manifesto