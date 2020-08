O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve apresentar aos líderes da base aliada, na próxima terça-feira (1º), o programa Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Gerson Camarotti, do G1.

De acordo com Camarotti, o novo líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR) já tem convidado os aliados para a apresentação.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira (28) que “talvez” o programa fique para o início de 2021.

Contudo, o jornalista do G1 afirma que Ricardo Barros informou que a apresentação do programa aos líderes poderia ajudar a votação, já que é necessária a aprovação pelo Congresso Nacional .

“Apresentar o Renda Brasil aos líderes antes de divulgar ajuda muito na aprovação na Câmara “, afirmou Barros ao blog de Camarotti.

Guedes

Após dias de tensão causada pelas críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro à proposta da equipe econômica para o Renda Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, descreveu a crise em tom de brincadeira e comparou a declaração de Bolsonaro a uma “entrada perigosa”, em uma analogia ao futebol.

“O presidente foi lá lançar o V da vitória, o V da retomada, e eu fiquei aqui limpando papel e ainda tomei um vazamento. Ele chegou lá e (disse): ‘Pô, o PG mandou um negócio aqui, assim não tá bom. Não pode tirar do pobre pro mais pobre, não’. Ainda tomei uma dessas. Falei com ele: ‘Pô, presidente, isso aí é carrinho, entrada perigosa’. Ainda bem que foi fora da área, senão era pênalti”, disse Guedes, durante encontro virtual com representantes do setor de aço.

Na quarta-feira (26), Bolsonaro disse que estavam suspensas as conversas sobre a proposta de Guedes de acabar com o abono salarial para bancar parte do novo programa social, que deve substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial.

Guedes afirmou ainda que o governo avalia ainda se lançará uma prorrogação do auxílio emergencial ou se já lançará o Renda Brasil ainda neste ano.

“A questão de se aterrissamos do auxílio emergencial num auxílio um pouco mais baixo e vamos até o fim do ano, ou se já aterrissamos no Renda Brasil, que é uma construção mais robusta, mas que exige ainda alguns ajustes. Nós temos que fazer tudo dentro do teto, tudo com responsabilidade fiscal, tudo com transparência”, disse o ministro.

E acrescentou:

“Essa é a reta final. Nos próximos dias deve sair, e estamos conversando exatamente sobre isso. Se deve ser uma prorrogação de auxílio, se deve ser já o lançamento de uma Renda Brasil, o que é mais adequado para situação atual. Existe a preocupação de não interromper abruptamente esse reforço no consumo de baixa renda.”