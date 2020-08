O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h do domingo (16).

O país registrou 582 mortes pela Covid-19 confirmadas, chegando ao total de 107.879 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 963 óbitos, uma variação de -3% em relação aos dados registrados em 14 dias.

Em casos confirmados, já são 3.339.999 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 22.167 desses confirmados no último dia. A média móvel de casos foi de 43.488 por dia, uma variação de 0% em relação aos casos registrados em 14 dias. No total, 5 estados e o Distrito Federal apresentaram alta de mortes: SC, MG, DF, GO, AM e RO.

Ministério da Saúde

O Brasil conta agora com o reforço de 9.920 ventiladores pulmonares entregues pelo Ministério da Saúde para auxílio no atendimento aos pacientes com Covid-19. Os equipamentos foram entregues em todos os estados e no Distrito Federal. A compra e distribuição dos ventiladores pulmonares é parte do apoio estratégico do Governo do Brasil no atendimento aos estados.

Os equipamentos foram distribuídos da seguinte forma: Acre (170); Alagoas (222); Amapá (105); Amazonas (222); Bahia (673); Ceará (303); Distrito Federal (250); Espírito Santo (234); Goiás (532); Maranhão (288); Mato Grosso (240); Mato Grosso do Sul (219); Minas Gerais (728); Pará (427); Paraíba (332); Paraná (586); Pernambuco (220); Piauí (179); Rio de Janeiro (1.022); Rio Grande do Norte (327); Rio Grande do Sul (659); Rondônia (275); Roraima (162); Santa Catarina (138); São Paulo (1.096); Sergipe (186), e Tocantins (125).

A distribuição para os municípios e unidades de saúde é de responsabilidade de cada estado, conforme planejamento local. As entregas levam em conta a capacidade instalada da rede de assistência em saúde pública – principalmente nos locais onde a transmissão está se dando em maior velocidade.

A aquisição destes equipamentos é de responsabilidade dos estados e municípios. Mas, diante do cenário de emergência por conta da pandemia do novo Coronavírus, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra em apoio irrestrito aos gestores locais do SUS.

A Pasta assinou, até o momento, cinco contratos com empresas brasileiras para a produção de 16.252 ventiladores pulmonares, sendo: 6.500 com a Magnamed, no valor de R$ 322,5 milhões; 4.300 com a Intermed, no valor de R$ 258 milhões; 3.300 com a KTK, no valor de R$ 78 milhões; 1.202 com a empresa Leistung, no valor de R$ 72 milhões, e 950 com a WEG, no valor de R$ 57 milhões. O esforço envolve mais de 15 instituições, entre fabricantes, processadores, instituições financeiras e empresas de alta tecnologia. A distribuição tem ocorrido conforme a capacidade de produção da indústria nacional, que depende de algumas peças que são importadas.