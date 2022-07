Geral A Microsoft pode adquirir a Netflix

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Na última semana, a Netflix anunciou parceria com Microsoft para oferecer novo plano de assinatura dentro do seu serviço de streaming. (Foto: Reprodução)

Laura Martin, analista sênior do banco de investimentos Needham & Company, comentou recentemente sobre a possibilidade de uma aquisição da Netflix pela Microsoft. A hipótese foi levantada após a Netflix anunciar que está contando com o auxílio da Microsoft para implementar o novo modelo de assinatura com anúncios na plataforma de streaming.

Em entrevista ao site Yahoo, Laura Martin comentou sobre o acordo e sugeriu que poderia haver um plano maior por trás dessa parceria. Martin ressaltou que nenhuma outra empresa com a qual a Netflix poderia fazer parceria teria a capacidade de concluir a aquisição de US$ 100 bilhões necessária para a empresa por razões financeiras ou regulatórias.

Confira o que ela disse: “Pode ser que a Netflix esteja procurando uma saída”, disse Martin. “A Netflix está tentando se aproximar da Microsoft na esperança de que, depois que a Microsoft digerir sua aquisição da Activision, ela compre a Netflix em seguida.”

Parceria

Na última semana, a Netflix anunciou parceria com Microsoft para oferecer novo plano de assinatura dentro do seu serviço de streaming, com suporte da publicidade, a preço mais baixo. A Microsoft será a parceira global de vendas e tecnologia de publicidade, diz a Netflix.

Em abril, a empresa havia anunciado produtos nesse modelo, além dos planos básicos, padrão e premium sem anúncios.

“A Microsoft tem a capacidade comprovada de oferecer suporte a todas as nossas necessidades de publicidade à medida que juntos construímos uma nova oferta apoiada por anúncios”, disse o diretor de operações e produto da Netflix, Greg Peters, no comunicado.

“Mais importante, a Microsoft ofereceu a flexibilidade para inovar ao longo do tempo tanto no lado da tecnologia quanto nas vendas, bem como forte proteção de privacidade para nossos membros.”

Segundo ele, o objetivo de longo prazo da Netflix é proporcionar mais opções para os consumidores e uma experiência melhor para os anunciantes. “Estamos animados por trabalhar com a Microsoft enquanto damos vida a este novo serviço.”

Em comunicado separado, o presidente de experiências na Web da Microsoft, Mikhail Parakhin, disse estar entusiasmado pela empresa ter sido escolhida como a parceira de vendas e tecnologia da Netflix para ajudar a potencializar sua primeira oferta de assinatura com anúncios.

“No lançamento, os consumidores terão mais opções para acessar o conteúdo premium da Netflix. Os profissionais de marketing que procuram a Microsoft para suas necessidades de publicidade terão acesso ao público Netflix e ao inventário premium de TV conectada”, afirmou.

Ainda segundo ele, o anúncio também endossa a abordagem de privacidade da Microsoft, que se baseia na proteção das informações dos clientes. “Este é um grande dia para a Netflix e a Microsoft. Estamos empolgados em oferecer um novo valor premium ao nosso ecossistema de profissionais de marketing e parceiros, ao mesmo tempo em que ajudamos a Netflix a oferecer mais opções para seus clientes.” As informações são do site Windows Club e do portal de notícias G1.

