Geral Picada de escorpião mata criança e cachorro no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

O menino estava em um colchão quando foi atacado pelo animal peçonhento. (Foto: Reprodução)

Uma criança de 9 anos e um cachorro morreram depois que foram picados por escorpião. O acidente aconteceu entre a última quarta (13) e quinta-feira (14), no bairro São José, em Itu (SP). Conforme informações da TV TEM, o menino estava em um colchão quando foi atacado pelo animal peçonhento. Um cão estava junto e também teria sido picado.

A criança foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde de Itu, mas precisou ser transferida para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), onde morreu. O sepultamento da criança foi realizado às 16h30min de sábado (16), no Cemitério Municipal de Itu.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a criança deu entrada no hospital de Sorocaba na última sexta-feira (16), em estado grave, e recebeu o soro antiescorpiônico, mas não resistiu. “Devido ao estado clínico, o paciente veio a óbito. O CHS informa que está abastecido deste e dos demais soros”, afirmou a secretaria.

Medidas

Os animais peçonhentos, como os escorpiões, aranhas e lagartas, estão cada vez mais presentes no meio urbano, adaptados ao ambiente do homem devido ao crescimento acelerado dos grandes centros. Por isso, é preciso que toda a população, inclusive das grandes cidades, saiba quais medidas adotar para evitar acidentes e mortes por envenenamento.

O período do verão, de dezembro a março, exige maior cuidado em relação aos acidentes com escorpiões, pois o clima úmido e quente é ideal para o aparecimento destes animais, que se abrigam em esgotos e entulhos. Os escorpiões que habitam o meio urbano se alimentam principalmente de baratas, portanto são comuns também em locais próximos a áreas com acúmulo de lixo. A adoção de hábitos simples é fundamental para prevenir acidentes.

No ambiente urbano, para evitar a entrada dos escorpiões nas casas e apartamentos, a recomendação é de usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar as frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas. Outra medida é afastar as camas e berços das paredes, e ainda vistoriar as roupas e calçados antes de usá-los.

Nas áreas externas, as principais dicas são manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico. Também é importante manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem os escorpiões. Nas casas que possuem gramado, ele deve ser mantido aparado. Outra recomendação é não colocar a mão em buracos, embaixo de pedras ou em troncos apodrecidos e usar luvas e botas de raspas de couro para realizar atividades que representem certo risco, como manusear entulhos e materiais de construção, e nas atividades de jardinagem.

Nas áreas rurais, além de todas essas medidas, é essencial preservar os inimigos naturais dos escorpiões, como lagartos, sapos e as aves de hábitos noturnos, como a coruja. Estes são os principais predadores dos escorpiões.

O Ministério da Saúde não recomenda a utilização de produtos químicos (pesticidas) para o controle de escorpiões. Estes produtos, além de não possuírem, até o momento, eficácia comprovada para o controle do animal em ambiente urbano, podem fazer com que eles deixem seus esconderijos, aumentando a chance de acidentes. As informações são do portal de notícias G1 e do Ministério da Saúde.

