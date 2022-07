Geral YouTube pagará mais de 4 milhões de dólares em processo judicial envolvendo vídeos violentos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quantia será paga para encerrar um processo envolvendo a moderação de conteúdos violentos e nocivos psicologicamente. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para encerrar um processo envolvendo a moderação de conteúdos violentos e nocivos psicologicamente, o YouTube fechou o acordo de 4,3 milhões de dólares em reparação de danos. A ação judicial tem foco na saúde mental debilitada de colaboradores que trabalhavam na companhia, desde 2016, e eram responsáveis por moderar e filtrar conteúdos de extrema sensibilidade, recorrentemente enviados por usuários à plataforma.

O processo se arrasta desde 2020, em ação coletiva movida no estado da Califórnia (EUA), com relatos de transtorno pós-traumático e casos graves de ansiedade com a visualização de conteúdos envolvendo cenas brutais, desde canibalismo à mutilação. Os denunciantes, identificados no pseudônimo de “Jane Doe”, acusaram o YouTube de negligência no tratamento dos colaboradores. A companhia de compartilhamento de vídeo, até então, negava o descaso.

Além do valor milionário, o acordo, proposto na última terça-feira, 12, exige ao YouTube providências em serviços de aconselhamento psicológicos e grupos de apoio para as pessoas que trabalham na filtragem de vídeos violentos. Um outro ponto de ser proibir a companhia de obrigar os moderadores a firmar acordos de confidencialidade – no caso de discussão de assuntos de trabalho com psicólogos e conselheiros.

O caso envolvendo a companhia do grupo Alphabet, dono do Google e do YouTube, tem outros precedentes. Em 2021, em processo semelhante, um acordo judicial no valor de 85 milhões de dólares foi tratado entre o Facebook e aproximadamente 10.000 moderadores de conteúdo, por danos psicológicos.

Vídeos musicais

Em outra frente, o YouTube criou uma playlist especial em homenagem aos vídeos musicais com mais de 1 bilhão de visualizações. Ao todo, são 317 vídeos na lista, que é liderada por “Gangnam Style”, do cantor Psy.

O clipe do asiático, inclusive, completou 10 anos nesta sexta-feira (15). Considerado um marco na cultura pop, a canção e as dancinhas evidenciaram a Coreia do Sul como uma potência na música.

Na lista dos vídeos musicais mais vistos aparecem nomes como Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift e Adele. Confira, abaixo, o top 20 dos maiores videoclipes mais vistos na história.

– Gangnam Style (Psy);

– Baby (Justin Bieber);

– Dark Horse (Katy Perry);

– Blak Space (Taylor Swift);

– Roar (Katy Perry);

– Bailando (Enrique Iglesias);

– Shake It Off (Taylor Swift);

– All About That Bass (Meghan Trainor);

– Uptown Funk (Mark Ronson);

– See You Again (Wiz Khalifa);

– Counting Stars (OneRepublic);

– Chandelier (Sia);

– Party Rock Anthem (LMFAO);

– Lean On (Major Lazer & DJ Snake);

– Love The Way You Lie (Eminem);

– Hello (Adele);

– Sugar (Maroon 5);

– Waka Waka (Shakira);

– Love Me Like You Do (Ellie Goulding);

– Thinking Out Loud (Ed Sheeran).

As informações são da revista Veja e do site Tecmundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral