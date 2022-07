Inter Moisés confirma proposta de time russo e saída não é descartada

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Jogador recebeu proposta do CSKA, da Rússia, e pode deixar o colorado nesta janela. Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

Após o empate em 0 a 0 na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR, o lateral Moisés conversou com a imprensa na zona mista do estádio. Nos últimos dias, atleta do Inter vem sendo sondado pelo CSKA, do futebol russo. Proposta do clube do exterior é considerada baixa pela diretoria colorada, em torno de R$ 8 milhões. Conversas seguem e jogador pode deixar o clube nesta janela, em caso de desfecho positivo.

Na zona mista, o atleta do Inter falou sobre a especulação de saída do clube e confirmou a proposta recebida do CSKA, da Rússia: “Realmente o clube tem interesse em mim, e isso está sendo tratado com meu agente e com a diretoria. Estou focado 100% aqui, sou jogador do Internacional. Claro que quando chega a proposta é normal isso, mas meus agentes estão tratando com a diretoria“.

“As conversas estão no início ainda, estou focado aqui. Quando chega uma proposta pro atleta, temos que ouvir o que vem do outro lado, sabemos que com essa Guerra que teve, só está tendo o Campeonato Russo e algumas Copas. Ainda não pensei sobre isso, com certeza, quando as coisas estiverem mais claras, vamos colocar na balança.”, foi o que pontuou o lateral-esquerdo Moisés após o empate contra o Athletico-PR.

Jogador tem contrato com o Inter até o final de 2023. Vínculo do atleta foi renovado no início desta temporada e chegou a incomodar parte da torcida do clube na oportunidade. Moisés chegou ao Inter em 2020, para sua segunda passagem, já que passou pelas categorias de base do Colorado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

