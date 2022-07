Inter “Podemos fazer bons jogos em qualquer lugar”, diz Mano Menezes após empate com Athletico

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Com o resultado, o colorado permaneceu na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos ganhos Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

No último sábado (16) o Inter empatou sem gols com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Com o resultado, o colorado permaneceu na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos ganhos, mas pode ser ultrapassado por Atlético-MG e Fluminense até o final da rodada. O desempenho da equipe e a possível saída de Moisés foram alguns assuntos abordados na coletiva concedida pelo Técnico Mano Menezes após a partida.

O treinador colorado comentou sobre o níveis da competição nacional, e destacou a capacidade do Inter de encontrar soluções para a partida.“Os jogos são muito parelhos, tirando poucas exceções. Os outros são decididos nesses pequenos detalhes. Os resultados positivos deram confiança e a amostragem é boa. Podemos fazer bons jogos em qualquer lugar.” Quanto as trocas no segundo tempo, justificou: “Estávamos tentando segurar a bola na frente, o adversário exige bastante. O início do segundo tempo, foi o momento mais difícil. A solução que encontrei foi colocar Johnny, adiantar Edenílson.”

O técnico colorado também confessou acreditar que a equipe está distante de seu potencial final: “Nunca sabemos o potencial final de uma equipe. E penso que ainda estamos distantes do nosso potencial final. O mais importante é não se acomodar, trabalhar para fazer mais. Se estamos bem, vamos tentar ficar muito bem.”

Em relação ao lateral-esquerdo Moisés e uma possível saída para o CSKA, da Rússia, disse ser uma questão para a direção. “Geralmente tenho as informações um pouco antes. Não vou falar sobre janela, ela vai abrir dia 18″, completou.

Atletas que estão no departamento médico também foram assunto. “Wanderson volta a treinar com o grupo essa semana, vamos trabalhando com calma. Renê está na reta final de recuperação, Bustos também. Vamos conduzindo bem, a boa resposta dos jogadores que entraram é a melhor notícia que temos.”

O próximo compromisso do Inter é quarta-feira (20), às 20h30, contra o São Paulo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

