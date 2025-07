Porto Alegre Boletim epidemiológico traz dados sobre reinternação hospitalar por diabetes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Esse número corresponde a 735 pessoas. Dessas 735, 651 apresentaram uma internação pela doença Foto: Divulgação (Foto: Freepik) Foto: Divulgação

Em 2024, foram registradas 856 internações por diabetes mellitus na rede do SUS (Sistema Único de Saúde) em Porto Alegre. Esse número corresponde a 735 pessoas. Dessas 735, 651 apresentaram uma internação pela doença.

Outras 84 tiveram mais de uma internação. Por isso são denominadas “reinternadoras”. O dado está publicado no Boletim Epidemiológico de Reinternadores por Diabetes, divulgado na sexta-feira, 4, pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

Entre as 84 pessoas reinternadoras, 46 (54,8%) eram do sexo masculino e 38 (45,2%) eram do sexo feminino. As faixas etárias que prevaleceram, em ambos os sexos, foram as de 50 a 59 anos e 60 a 69 anos, ambas com 17 pessoas, seguidas pelas faixas etárias de 40 a 49 anos (com 14 pessoas) e 70 a 79 anos (com 12 pessoas), compreendendo estas quatro faixas etárias 71,4% do total de reinternadores.

O documento analisa internações por diabetes mellitus ao longo do ano de 2024 na rede SUS de Porto Alegre. O objetivo é identificar pessoas com repetidas internações hospitalares no período.

Foram consideradas na análise as internações por todos os tipos de diabetes mellitus (codificados sob os CID-10 E10 a E14), com exceção do diabetes mellitus gestacional. O boletim também indica como parâmetro da análise a vinculação das pessoas com a Rede de Atenção Primária à Saúde – com vínculo, com vínculo frágil, sem vínculo ou registro de óbito no período analisado.

A vigilância e o monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis – entre elas o diabetes mellitus — são realizados em parceria da Equipe de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (EVDANT) da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) com a área técnica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) da Diretoria de Atenção Primária à Saúde da SMS (DAPS-SMS).

2025-07-08