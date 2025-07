Política Lula volta a criticar ameaça de Donald Trump: “Não aceitamos intromissão”

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

A fala de Lula (foto) aconteceu durante uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Brasília Foto: Reprodução/Youtube/CanalGov Nesta terça-feira (8), Trump afirmou que os países integrantes do Brics receberão uma taxação adicional de 10% "em breve" Foto: Reprodução/Youtube/CanalGov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, nesta terça-feira (8), as ameaças de Donald Trump em aumentar tarifas de países do Brics que exportam aos Estados Unidos.

“Nós não aceitamos nenhuma reclamação quanto a reunião dos Brics. Por isso, nós não concordamos quando o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos Brics”, declarou o presidente.

A fala aconteceu durante uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Brasília.

“Nós queremos também dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidados dos nossos povos. E nós defendemos o multilateralismo, porque foi o sistema que permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com a chegada do extremismo”, continuou Lula.

Taxação de 10% “em breve”

Na manhã desta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os países integrantes do Brics receberão uma taxação adicional de 10% “em breve”. “Qualquer um que faça parte do Brics terá uma cobrança de 10% em breve”, declarou o republicano, durante uma reunião com membros do gabinete na Casa Branca.

Na última segunda-feira (7), Trump já havia prometido o adicional aos países que se alinharem às políticas do Brics. “Qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do BRICS pagará uma tarifa ADICIONAL de 10%. Não haverá exceções a esta política. Obrigado pela atenção!”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.

O mandatário norte-americano não esclareceu a referência às “políticas antiamericanas” em sua publicação.

