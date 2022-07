“Temos Renê no final da recuperação. Bustos também já começou a correr. Conduziremos bem. A resposta em campo é o melhor que temos”, completou o técnico.

As situações de Alan Patrick e Taison ainda inspiram cuidados. Ambos sofreram lesão na coxa esquerda. Os prazos estimados ao camisa 10 e ao atacante são semelhantes. Ficariam à disposição no início de agosto, mas com as presenças diante do Melgar, no dia 4, em dúvida.