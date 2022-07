Inter Inter encaminha empréstimo de Moisés ao CSKA até o final de 2023

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador pode deixar o Inter e render dinheiro ao clube gaúcho Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional está encaminhando o empréstimo do lateral-esquerdo Moisés ao CSKA, da Rússia, até o final de 2023. A negociação envolve um valor que o Colorado deve receber referente ao empréstimo, mas nada foi divulgado ainda.

A especulação sobre a saída do camisa 23 do colorado começou na semana passada. No último sábado (16), na zona mista da Arena da Baixada, o lateral falou à imprensa a respeito da proposta recebida do clube russo. Na oportunidade, disse: “Realmente o clube tem interesse em mim, e isso está sendo tratado com meu agente e com a diretoria. Estou focado 100% aqui, sou jogador do Internacional. Claro que quando chega a proposta é normal isso, mas meus agentes estão tratando com a diretoria.

“As conversas estão no início ainda, estou focado aqui. Quando chega uma proposta pro atleta, temos que ouvir o que vem do outro lado, sabemos que com essa Guerra que teve, só está tendo o Campeonato Russo e algumas Copas. Ainda não pensei sobre isso, com certeza, quando as coisas estiverem mais claras, vamos colocar na balança”, afirmou o jogador.

Com a camisa do Internacional, Moisés disputou 102 partidas em 3 temporadas, marcou 3 gols e deu 13 assistências. Ele tem vínculo com o Inter até o final de 2023, mesmo período do empréstimo junto aos russos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter