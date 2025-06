Inter Roger Machado recebe reforços do departamento médico do Inter para a sequência da temporada

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

A equipe gaúcha amarga a 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos do Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após descanso em virtude da pausa do Campeonato Brasileiro, o Inter retomou os trabalhos neste sábado visando a sequência da temporada. E o técnico Roger Machado conta com novidades do departamento médico. O goleiro Sergio Rochet, os zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel e o atacante Carbonero estão à disposição para os treinamentos.

O próximo compromisso do Inter será uma das várias decisões do ano. No dia 12 de julho, o Colorado recebe o Vitória, adversário direto neste momento no Brasileirão. A equipe gaúcha amarga a 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos, mesmo número dos baianos, que estão uma posição acima na tabela.

O argentino Mercado e o colombiano Carbonero, que já vinham alternando atividades físicas e com bola, estão praticamente liberados, e devem participar dos treinos com o restante do grupo. Rochet está na fase final de recuperação da fratura na mão esquerda e também voltará aos trabalhos, assim como Victor Gabriel, que estava afastado por problemas no tornozelo direito.

O também argentino Bernabei, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, tem o retorno mais aguardado entre os que estão fora. O prazo para a volta do lateral-esquerdo aos gramados não foi estipulado. Mas, por ter sofrido uma lesão de grau 3, a tendência era que só pudesse ficar à disposição do técnico Roger Machado no final de julho.

