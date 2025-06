Inter Inter se reapresenta após período de férias

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

No sábado (28), fizeram atividades na academia e no campo, apesar da forte chuva que caia em Porto Alegre. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Colorado retornou das férias nesse sábado (28), após um período de 15 dias de descanso. O elenco se reapresentou à tarde no CT Parque Gigante e já deu início aos trabalhos físicos e com bola no gramado.

O treinador Roger Machado, junto da sua comissão técnica, organizou atividades físicas na academia, depois deu continuidade com exercícios de força no campo. Na sequência, os jogadores realizaram treinamentos com bola, começando o período da intertemporada.

Todos os jogadores estão passando por testes para o restante da temporada, que terá a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A programação deste domingo (29) e do restante da semana não foi divulgada.

Agenda

Os atletas saíram para os 15 dias de folga com a recomendação para descansarem, física e mentalmente, além de orientação para cuidar da alimentação. O principal objetivo na retomada é a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Inter está na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos. No sábado (28), fizeram atividades na academia e no campo, apesar da forte chuva que caía em Porto Alegre.

Próximos jogos o Inter

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento.

12/7 – Sábado – 16h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vitória

20/7 – Domingo – 11h – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Ceará

23/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro – Santos x Internacional

27/7 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vasco

30/7 – Quarta – 21h30min – Copa o Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense

2025-06-28