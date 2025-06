Grêmio Grêmio perde um mando de campo por conta de incidentes no Grenal

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Torcida gremista arremessou bobinas de papel, bomba e garrafa no campo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Grêmio com a perda de um mando de campo e multa de R$ 10 mil. A punição diz respeito a incidentes ocorridos no primeiro clássico Grenal da final do Campeonato Gaúcho deste ano, no dia 8 de março, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Durante a partida, vencida pelo Inter por 2 a 0, com gols de Carbonero e Alan Patrick, a torcida do Grêmio arremessou bobinas de papel, bomba e garrafa em direção ao gramado. Isso foi relatado em súmula pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

Já em março, o Grêmio havia sido condenado pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) com a mesma multa de R$ 10 mil, mas a perda de dois jogos de mando de campo. O Tricolor Gaúcho recorreu ao Pleno do TJD-RS, que acolheu parcialmente o pedido, retirando a punição dos mandos de campo. No final, a Procuradoria pediu para o STJD reconsiderar a decisão.

A princípio, o jogo sem mando de campo do Grêmio precisará ser cumprido no Campeonato Gaúcho de 2026. Porém, o departamento jurídico gremista avalia se a pena não poderá ser antecipada para a Copa FGF, competição profissional prevista para começar em setembro deste ano, na qual o time utiliza, tradicionalmente, o elenco sub-20.

