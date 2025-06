Inter Celeiro de Ases do Inter está na final do Gauchão Sub-20

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

O triunfo por 1 a 0 foi construído ainda no primeiro tempo, com gol de Diego Coser Foto: Rafaela Frison\SC Internacional Foto: Rafaela Frison\SC Internacional

O Celeiro de Ases está na final do Campeonato Gaúcho Sub-20. Na tarde deste domingo (29), no Estádio Passo D’Areia, o Inter voltou a vencer o Real e carimbou o passaporte para a decisão. O triunfo por 1 a 0 foi construído ainda no primeiro tempo, com gol de Diego Coser.

Na partida de ida, em Tramandaí, o Colorado já havia vencido o adversário pelo mesmo placar. Além da classificação para a final, o resultado assegurou ao Inter a vaga na Copa do Brasil Sub-20 de 2026.

O jogo começou movimentado. Logo aos seis minutos, Diego Coser recebeu pela esquerda da grande área e bateu cruzado, de canhota, no canto do goleiro, que nada pôde fazer: 1 a 0 para o Celeiro de Ases.

O Inter seguiu controlando as ações ofensivas. Aos 32 minutos, Kauã Barbosa cobrou falta com categoria por cima da barreira, exigindo defesa firme do goleiro do Real. Dois minutos depois, o próprio Kauã levantou bola perigosa na área, mas o arqueiro saiu de soco antes que o ataque colorado conseguisse finalizar. Já aos 43′, Leandro Kauã arriscou de longe e carimbou o travessão, quase ampliando a vantagem antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Inter manteve o ritmo. Com apenas um minuto, Alex recebeu passe em profundidade, avançou livre e bateu firme, mas parou na boa intervenção do goleiro adversário.

Aos 9′, uma sequência de chances claras: Diego Coser finalizou da pequena área, o goleiro salvou; no rebote, Alex tentou de novo e parou no goleiro; na sequência, João Galindo bateu colocado e a defesa do Real afastou em cima da linha. Aos 13 minutos, Kauã Barbosa cobrou falta fechada, forçando outra saída segura do goleiro do Real, e aos 19 quase marcou em chute cruzado que raspou a trave esquerda.

Aos 36 minutos, o Inter ficou com um jogador a menos após a expulsão de Gabriel Lara. Aos 38′ o Real tentou reagir: Robert cobrou falta perigosa que passou perto da meta colorada. Mesmo assim, o Inter controlou a posse de bola nos acréscimos e garantiu a vitória e a classificação.

Agora, o Celeiro de Ases decide o título do Gauchão Sub-20 contra o Grêmio, com datas e horários a definir. Devido à melhor campanha na competição, o jogo de volta será com mando de campo colorado.

