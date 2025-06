Grêmio Mosqueteiras do Grêmio iniciam em agosto a disputa do Gauchão Feminino

30 de junho de 2025

Grêmio enfrenta o Juventude na primeira rodada do Estadual

Atual campeão do Campeonato Gaúcho Feminino, o Grêmio vai em busca de mais um título na edição deste ano. Conforme divulgado pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol), as Mosqueteiras disputarão a primeira rodada com o Juventude. A competição iniciará no dia 2 de agosto e tem final prevista para o dia 24 de novembro.

Além do Grêmio, participarão do Gauchão Feminino: Internacional, Juventude, Flamengo de São Pedro e Brasil-FAR. As equipes formarão um único grupo, com partidas em turno e returno.

Os quatro melhores colocados avançam para as fases eliminatórias. As semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta e a disputa do terceiro lugar em jogo único.

O Grêmio conquistou o Gauchão Feminino em 2000, 2001, 2018, 2022 e 2024. Na temporada passada, as Mosqueteiras garantiram o troféu sobre o Internacional, com o placar agregado de 3 a 1 – vitória por 2 a 0 no jogo de ida, no Beira-Rio, e o empate na volta, em 1 a 1, na Arena. Agora, vão em busca do sexto título estadual.

Jogos da primeira fase:

02 de agosto, às 15h – Juventude x Grêmio

10 de agosto, às 15h – Grêmio x Brasil-FAR

16 de agosto, às 15h – Flamengo x Grêmio

23 de agosto, às 15h – Grêmio x Internacional

13 ou 14 de setembro, às 15h – Internacional x Grêmio

27 ou 29 de setembro, às 15h – Grêmio x Flamengo

04 ou 05 de outubro, às 15h – Brasil-FAR x Grêmio

12 de outubro, às 15h – Grêmio x Juventude

