Inter Inter: recuperado de lesão, Rochet é liberado para retomar os treinos

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Após meses de recondicionamento físico, Rochet está recuperado de uma lesão na mão esquerda. (Foto: Inter/Divulgação)

Recuperado de uma lesão na mão esquerda, o goleiro Sergio Rochet foi liberado pelo Inter para retomar os treinos depois de cerca de três meses de recondicionamento físico. Em seu terceiro dia de trabalhos após 15 de férias, o clube divulgou nessa segunda-feira (30) imagens do atleta no gramado.

“Rochet de volta ao campo! Dentro do processo de recuperação planejado, nosso goleiro foi liberado para retomar os treinos com os preparadores da posição. Passo a passo, cada vez mais perto do retorno”, destacou o Colorado em suas redes sociais.

Além do arqueiro, os zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel e o atacante Johan Carbonero também foram liberados pelo departamento médico.

Outro retorno aguardado é o de Alexandro Bernabei, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. O prazo para a volta do lateral-esquerdo aos gramados não foi estipulado, mas a diretoria do Inter confia que ele possa reforçar a equipe ainda na retomada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã dessa segunda-feira (30), o grupo colorado se apresentou para mais um treinamento, dando sequência no período de intertemporada.

A comissão técnica de Roger Machado começou o dia com exercícios físicos na academia, que tiveram continuação no gramado do CT Parque Gigante. Depois, os jogadores foram divididos em quatro equipes e realizaram atividades de posse de bola, exigindo movimentação e intensidade.

O elenco volta a treinar na manhã desta terça-feira (1°). O próximo jogo oficial da equipe será no dia 12 (sábado), contra o Vitória, no estádio Beira-Rio, a partir das 16h30min, pela 13ª rodada do Brasileirão. Com 11 pontos na competição nacional, o time gaúcho está na 17ª posição da tabela, na zona de rebaixamento.

Posteriormente no Campeonato Brasileiro, o Colorado tem pela frente o Bahia, o Ceará, o Santos, o Vasco e o São Paulo. Na Copa do Brasil, o Inter vai encarar o Fluminense nas oitavas de final. Já pela Libertadores, o clube gaúcho enfrentará o Flamengo, também pelas oitavas.

