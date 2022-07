Inter Alessandro Barcellos se manifesta sobre reunião da LIBRA: “Passo importante foi dado”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Os 40 clubes das Séries A e B tentam chegar a um acordo para oficializar a Liga Brasileira de Clubes. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, se manifestou na tarde desta segunda-feira (18) sobre a reunião envolvendo os representantes da LIBRA (Liga Brasileira de Clubes) e da Liga Forte Futebol do Brasil: “Tivemos hoje em São Paulo uma reunião entre os dois movimentos que se organizaram pra formação de uma liga: LIBRA e a Liga Forte Futebol. Uma reunião positiva, de convergência de ideias, de discussão de princípios que nortearão a futura Liga Brasileira e tenho certeza de que foi uma reunião muito profícua pro futuro do futebol brasileiro.”

“Uma reunião que produziu material suficiente pra que a gente possa junto aos clubes que fazem parte desses dois movimentos, dividir informações e a partir daí, já em um período breve, poder estarmos juntos formando aquilo que será, sem dúvida, um marco na história do futebol brasileiro, que é uma liga de futebol organizada pelos 40 clubes da Série A e Série B. Um passo importante foi dado e agora é trabalhar para que saiamos do papel e que possamos tornar realidade algo tão importante para o futebol brasileiro“, completou o mandatário colorado.

A LIBRA é uma iniciativa que visa organizar a estrutura do futebol brasileiro, das Séries A e B. Hoje, a organização está completamente ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os 40 clubes da Séries A e B se organizaram para conversar e tentar chegar em um denominador comum, e conseguir concretizar a criação da liga. Em diversos campeonatos europeus, as ligas organizadas pelos clubes são realidades, como na Espanha com a ‘LaLiga‘ e na Inglaterra, com a ‘Premier League’.

Ouça o posicionamento completo do Presidente colorado, divulgado pela sua assessoria de imprensa:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

