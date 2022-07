Na manhã desta terça-feira, o clube apresentou a campanha “Vivo em Ti”. A ideia é mostrar que a paixão vai além do resultado e também estreitar a relação com os torcedores longe do Beira-Rio, que poderão vivenciar experiências do dia a dia do clube através do celular, redes sociais, streaming e outras plataformas.

A aposta da direção é que a estabilidade dos resultados, aliada ao projeto de material digital para deixar o fã conectado, impulsione o incremento no quadro social.

O vídeo promocional, lançado na noite de segunda, conta com imagens da equipe durante a goleada por 4 a 1 sobre o Colo-Colo pelas oitavas de final da Sul-Americana, com alguns dos principais nomes do time de Mano Menezes.

Além de Edenilson e Taison, os capitães e principais vozes do vestiário, participam da peça reforços contratos neste ano, como Renê, Gabriel, Carlos de Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Wanderson.