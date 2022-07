A negociação está tão encaminhada que o camisa 9 dificilmente voltará a defender o clube gaúcho. A expectativa é que viaje na quarta-feira a Valência, cidade do clube, para realizar exames médicos. Caso seja aprovado, assinará por uma temporada.

A direção já buscava um destino para Wesley. O objetivo era devolver o jogador ao Aston Villa, da Inglaterra, antes de dezembro, quando termina o período de empréstimo. Porém, os ingleses informaram que não contavam com ele e seria necessário encontrar um novo clube.

Contratado para ser o substituto de Yuri Alberto, vendido ao Zenit, Wesley nunca correspondeu. Fez apenas dois gols, um deles de pênalti na estreia, em 21 partidas. Nos bastidores, a questão do comprometimento também é citada como um complicador da trajetória no Beira-Rio.

A ideia no futebol espanhol é que reencontre o rendimento que o levou ao Aston Villa e o colocou no radar de Tite, que o convocou para a Seleção antes da cirurgia no joelho direito no início de 2020.