Inter Inter x São Paulo: Momento, Escalações, Arbitragem e Transmissão

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta quarta-feira (20), o Inter recebe o São Paulo, as 20:30, no estádio Beira-Rio, pela 18ª rodada da série A do campeonato brasileiro.

O Colorado chega para a penúltima rodada do primeiro turno na 4ª colocação, com 29 pontos conquistados, apenas 2 atrás do vice líder, Atlético Mineiro. Em caso de resultado positivo contra a equipe paulista, o Inter pode assumir a vice liderança da competição, mas para isso terá que torcer para um tropeço de Corinthians e Galo.

O inter conta com o bom retrospecto em casa neste brasileirão, onde perdeu apenas uma vez, para o Botafogo, na 13ª rodada por 3 a 2, em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, e espera fazer valer o fator mandante na noite de hoje, junto a sua torcida, contra um São Paulo repleto de desfalques para a partida de logo mais.

INTER

O clube deve contar com o retorno do atacante Wanderson, que após 1 mês longe dos gramados retorna a equipe de Mano Menezes, e deve começar no banco de reservas. Rodrigo Moledo, que foi preservado na última partida, contra o Athlético Paranaense, no empate em 0 a 0, volta a ficar a disposição do treinador, podendo formar dupla com Gabriel Mercado na zaga. O lateral Moisés, está em negociações avançadas com o CSKA, da Rússia, mas segue a disposição para a partida de hoje a noite, podendo fazer a sua despedida do clube.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Daniel; Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Maurício, Pedro Henrique e Alemão.

SÃO PAULO

Rogério Ceni terá um time cheio de desfalques, Jandrei e Léo, se machucaram na última partida contra o Fluminense, não jogam. Devem voltar ao time, Gabriel Neves, Wellington e Rodrigo Nestor, que foram preservados na última partida da equipe. O tricolor também não terá a presença de seu principal jogador e artilheiro da equipe, Jonathan Calleri, vice artilheiro do campeonato brasileiro com 9 gols, por estar suspenso. O meia Patrick, ex jogador colorado, é outro que também está suspenso e não enfrenta seu ex clube.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Thiago Couto; Igor Vinícius, Diego Costa, Luizão e Wellington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Luciano e Eder.

ARBITRAGEM

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto Árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRASMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 20:30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagens de Carlos Lacerda e Lucas Dias, e plantão de Rogerio Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

