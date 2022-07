Inter Direção colorada libera Boschilia para negociar sua saída; Cruzeiro é um dos interessados

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Jogador atuou em 61 partidas com a camisa colorada, marcando 5 gols. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O meia Boschilia pode estar deixando o Internacional. Direção colorada autorizou o jogador a negociar sua saída para outro clube, e desejo do atleta também é deixar o clube gaúcho. A imprensa mineira chegou a publicar que o Cruzeiro abriu negociações para contratar o jogador.

Gabriel Boschilia chegou ao Inter em 2020, trazido do Mônaco, da França, e foi uma das peças importantes no início da temporada colorada, no trabalho do técnico Eduardo Coudet. Em outubro deste ano, o jogador rompeu o ligamento anterior do joelho direito e ficou longo período longe das atividades.

Desde o retorno da grave lesão, foram 32 jogos, nenhum por 90 minutos. Boschilia atuou por 1015 minutos desde então, pouco mais de 31 minutos em média por partida em que foi utilizado. No Inter, são 61 jogos, com 5 gols marcados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

