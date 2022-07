Inter Benedetto quer permanecer no Boca Juniors, segundo imprensa argentina

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Colorado sondou a situação do jogador que foi muito criticado pela torcida do Boca nos últimos dias. Foto: Divulgação / Conmebol Foto: Divulgação / Conmebol

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atrás de um camisa 9 para o restante da temporada, o Inter sondou a situação do centroavante argentino Darío Benedetto, de 32 anos. A informação obtida pela Rádio Grenal é que de que a direção colorada preparava uma proposta ao Boca para ter o atacante, e que estava otimista com a negociação.

Entretanto, segundo informações desta terça-feira (20) na imprensa argentina, o jogador não quer deixar o clube neste momento. Benedetto foi alvo de muitas críticas da torcida do Boca Juniors por conta dos pênaltis perdidos contra o Corinthians, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os erros do centroavante contribuíram para a eliminação do clube argentino da competição.

As saídas de Thiago Galhardo, Bruno Méndez, Wesley Moraes e outros jogadores garantiria ao Inter um bom espaço na folha salarial mensal. Com este espaço, o clube teria condições de investir para ter um centroavante de peso à disposição do técnico Mano Menezes. Direção seguirá buscando um nome para ocupar a camisa 9 nesta janela de transferências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter