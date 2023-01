Notícias A minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro da Justiça é considerada uma “tentativa inconstitucional e frustrada de derrubar o novo governo”

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro entre março de 2021 e dezembro de 2022.(Foto: Reprodução/YouTube)

Especialistas em Direito administrativo, constitucional e penal veem inconsistências do ponto de vista jurídico-constitucional na minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, para que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles também apontam distorção do dispositivo do Estado de Defesa para uma tentativa de interferência em outro Poder.

O advogado Flávio Pansieri, presidente do Conselho Fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), questiona o cerne do documento apreendido pela Polícia Federal na casa de Torres, afirmando não ver “grave eminente estabilidade institucional” que justificasse a decretação do Estado de defesa, o que torna sem nenhum efeito qualquer outro ponto do documento ‘criado para tentar dar um ar de legalidade’ do texto.

“O ponto fundamental é que o estado de defesa não é instrumento hábil para interferência de um poder em outro na esfera federal. Não há esta modalidade no estado brasileiro e na democracia brasileira. O estado de defesa é instrumento para intervenção do presidente da República para preservar ou restabelecer, em locais determinados, a ordem pública e a paz social ameaçados por grave iminente de estabilidade institucional. Não me parece que vivamos isto ou o que vivemos isto em nosso país nos últimos anos. Por sua vez, sem fundamento estaria a decretação do estado de defesa”, indicou.

O advogado Miguel Pereira Neto, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, compartilha do entendimento e considera que a principal inconstitucionalidade da minuta está na “premissa de que o TSE estaria colocando em risco a lisura e a correção do processo eleitoral”. A Corte eleitoral é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, seguidamente hostilizado por Bolsonaro e seus aliados em meio a decisões que levam o ex-chefe do Executivo à inquietação.

Na mesma linha, Cristiano Vilela, integrante da Confederação Americana dos Organismos Eleitorais Subnacionais, considera que a parte mais grave do decreto é o fato de o texto “distorcer totalmente o dispositivo constitucional do estado de Defesa e promover a sobreposição entre os Poderes da República”.

“A Constituição, em momento algum, permite a sobreposição do Poder Executivo sobre outros Poderes da República (como estabelecido no artigo 3º. da minuta de decreto) – o que fere totalmente a forma de organização do Estado, cláusulas pétreas da Constituição -, tampouco permite a ofensa a outros dispositivos constitucionais , como os artigos 118 a 121 da Constituição, que estabelecem a competência da Justiça Eleitoral”, ressalta.

Mais críticas

O advogado Igor Luna, especialista em direito administrativo e relações governamentais, avalia que a minuta de decreto encontrada na casa de Torres é um ‘estímulo à corrosão do modelo constitucional de separação dos Poderes’.

“A intervenção direta no Tribunal Superior Eleitoral, já no art. 1º, deixa claro que a ofensiva seria direcionada ao Poder Judiciário, buscando vencer um jogo de forças, salutar numa democracia, de modo desmedido. O Decreto como um todo é inconstitucional e, na prática, parece tentar dar verniz de legalidade à ilegalidade, usando o sistema democrático contra a democracia”, pondera.

O advogado Daniel Allan Burg, especialista em Direito Penal e Processual Penal, contesta o objetivo do decreto, de “garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022”. O advogado ressalta que a partir do mesmo já se verifica “tentativa inconstitucional e frustrada de derrubar o novo governo”, uma vez que o processo eleitoral se deu “em perfeita conformidade com o rito democrático”.

O advogado vê “tentativa de interferência, absolutamente inconstitucional, na integridade e na legitimidade do processo eleitoral brasileiro, bem como na independência e na separação dos Poderes, no caso, o Judiciário”.

“A tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito fica ainda mais evidente dado à finalidade do Decreto de ‘reanalisar’ apenas a eleição do Presidente da República eleito, mas não do processo eleitoral em si, ao passo que os demais cargos votados – Governadores, Senadores, Deputados – não se encontram no escopo do texto”, ressalta.

