Choi afirma que a covid-19 provavelmente entrou no país naquela época. “Claro que pessoas morreram de coronavírus na Coreia do Norte”, diz enfaticamente. Não é nada incomum morrer em decorrência de um vírus na Coreia do Norte, acrescenta, mesmo de alguns que não matam em outras partes do mundo. “A Coreia do Norte é um museu de vírus.”

Ele diz não ficar surpreso por o regime afirmar persistentemente que conseguiu conter a covid-19. “O sistema de saúde é muito precário. Eles não querem mostrar isso para o mundo.” E há uma razão mais: a mensagem que isso enviaria à população.

No entanto, em 25 de agosto, o comitê central do Partido dos Trabalhadores da Coreia se reuniu pela terceira vez em poucas semanas, sob a liderança de Kim Jong-un. Com uma franqueza pouco comum, ele lamentou “falhas” e “deficiências” na luta contra o vírus.

“Se ficar claro que o sistema de saúde não pode cuidar da população, as pessoas perderão a confiança no governo. Isso significaria que o sistema não é infalível”, explica Choi.

A mídia estatal norte-coreana tem falado muito sobre a pandemia. Há atualizações diárias que sugerem que o regime está fazendo todo o possível para proteger a população: “Medidas contra a epidemia são fortalecidas ainda mais”, “Campanha nacional contra a epidemia é intensificada”, “Ação rápida para enfrentar a epidemia” são algumas manchetes dos últimos dias.

Mas o jornal on-line Daily NK, especializado em Coreia do Norte e com reportagens detalhadas sobre o país, conta uma história diferente. A equipe editorial está sediada em Seul e publica artigos em que os autores referenciam fontes anônimas do Norte, cujas identidades devem permanecer desconhecidas por razões de segurança.

Em meados de junho, por exemplo, o Daily NK publicou que “mais de 5 mil pessoas que haviam sido liberadas das instalações de quarentena do país podem ter morrido, especulou uma fonte.” Também aqui não é possível verificar a veracidade da informação.

Uma coisa é certa: a isolada Coreia do Norte reagiu à crise do coronavírus com amplas medidas. As fronteiras foram reforçadas ainda mais, e escolas e universidades foram fechadas por meses. No fim de julho, a mídia estatal relatou o primeiro e até agora único caso suspeito: um desertor que teria se arrependido e retornado ao país atravessando a fronteira com a Coreia do Sul.