Política A mudança de Bolsonaro sobre o plano de um de seus filhos concorrer à Presidência

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Publicamente, Bolsonaro tem dito que ele próprio será o candidato, mesmo inelegível. (Foto: Reprodução)

Chamou a atenção entre correligionários do PL a mudança de tom de Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de um de seus filhos concorrer à Presidência da República em 2026. Integrantes do partido afirmam que, há poucos dias, o capitão reformado passou a admitir, a portas fechadas, que um de seus herdeiros poderia concorrer à vaga. Até há poucos meses atrás, ele rechaçava com todas as forças essa ideia.

Publicamente, Bolsonaro tem dito que ele próprio será o candidato, mesmo inelegível. O ex-presidente já foi alertado por conselheiros jurídicos de que a chance de reverter a sua situação na Justiça Eleitoral é zero, ainda mais com as provas trazidas pela Polícia Federal no inquérito que o indiciou, além de mais 36 pessoas, por uma tentativa de golpe de Estado.

O plano de lançar um dos filhos de Bolsonaro encabeçando uma chapa não se limita ao capitão. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a aventar, em entrevistas, a possibilidade de o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) concorrer ao Palácio do Planalto.

Opção ideal

Uma parte da legenda avalia que o nome de Eduardo seria a opção ideal, por ele não ter enfrentado problemas na Justiça como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), alvo da investigação das rachadinhas, que acabou arquivada. Além disso, apontam que o deputado teria uma conexão maior com a militância de direita e lideranças internacionais, como o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. Mas outra ala do PL avalia que o perfil “mais político e menos ideológico” de Flávio se encaixaria melhor em uma corrida pela Presidência.

Potenciais candidatos

A legenda tem contratado pesquisas para testar cenários de nomes da direita contra o presidente Lula, numa eventual eleição presidencial. Entre os potenciais candidatos que estão sendo incluídos nos levantamentos estão Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Júnior (Paraná).

Até então, os filhos de Bolsonaro não foram testados nos levantamentos. Lideranças do PL estão insistindo para que eles sejam incluídos nas próximas pesquisas. As informações são do jornal O Globo.

2024-12-03