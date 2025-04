Rio Grande do Sul Maior Cristo do Brasil é inaugurado em Encantado, no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

O monumento tem 43 metros de altura, contando do pedestal, e envergadura dos braços de 36 metros Foto: Divulgação O monumento tem 43 metros de altura, contando do pedestal, e envergadura dos braços de 36 metros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O maior Cristo do Brasil foi inaugurado neste domingo (06) na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul. O monumento tem 43 metros de altura, contando do pedestal, e envergadura dos braços de 36 metros.

Em comparação, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro tem 38 metros de altura. A visitação do Cristo de Encantando começa nesta terça-feira (08). O ingresso de adulto custará R$ 30. Crianças até 12 anos não pagam. O bilhete para idosos é de R$ 15.

Os encantadenses pagarão R$ 15 mediante apresentação de comprovante de residência na cidade. A escultura tem um mirante no formato de coração, a 33 metros de altura. O peso total é de 1712 toneladas, entre aço e concreto armado. O escultor responsável é Markus Moisés Rocha Moura. A construção teve início em 2019.

