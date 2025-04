Saúde 7 de abril, Dia Mundial da Saúde: cuide do seu coração para uma vida mais longa

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Cardiologista alerta para a importância da prevenção cardiovascular. (Foto: Reprodução)

No Dia Mundial da Saúde, comemorado todos os anos em 7 de abril, a conscientização sobre o bem-estar cardiovascular ganha destaque. O coração, considerado o motor do corpo humano, exige atenção especial para garantir qualidade de vida e longevidade. De acordo com o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, membro do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cuidar do coração é fundamental para a saúde geral do organismo.

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo, mas muitas podem ser evitadas com hábitos saudáveis. “A prevenção é a melhor defesa contra doenças cardíacas. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, aliada à prática regular de exercícios físicos, reduz significativamente os riscos”, afirma o Dr. Raphael. Além disso, controlar o estresse, evitar o tabagismo e moderar o consumo de sal são atitudes essenciais para a saúde do coração.

Monitorar a pressão arterial regularmente também é crucial. “A hipertensão arterial é uma condição silenciosa que pode levar a complicações graves, como infartos e AVCs. Detectar alterações precocemente permite um tratamento mais eficaz”, destaca o especialista.

O Dia Mundial da Saúde reforça o papel de cada indivíduo e da sociedade na promoção de um estilo de vida mais saudável. Segundo o Dr. Raphael, a responsabilidade de criar um ambiente favorável à saúde não é apenas dos médicos, mas também de governos, instituições e da própria população. “Políticas públicas que incentivam o acesso à saúde de qualidade e campanhas educativas são essenciais para reduzir os índices de doenças cardiovasculares”, explica.

Ele também enfatiza que compreender os sinais de alerta do corpo e buscar ajuda médica ao perceber qualquer sintoma incomum são atitudes fundamentais para evitar complicações futuras. “A fibrilação atrial, por exemplo, pode ser difícil de detectar sem um monitoramento adequado, mas suas consequências, como o AVC, são graves”, alerta.

Ameaça à saúde

As doenças cardiovasculares representam uma ameaça significativa à saúde pública no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos, uma pessoa perde a vida devido a complicações cardíacas. Este dado alarmante destaca a importância de entender os fatores de risco e as estratégias de prevenção para essas condições.

Entre as doenças mais comuns estão as varizes, a trombose e o Acidente Vascular Cerebral (AVC), todas relacionadas ao fluxo sanguíneo comprometido. Além disso, o infarto é responsável por mais de 300 mil mortes anuais no país, segundo o Ministério da Saúde. A hipertensão arterial também é um problema crescente, afetando 28% dos brasileiros.

Embora a genética desempenhe um papel importante, o estilo de vida é o principal fator que contribui para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Entre os fatores de risco mais comuns estão:

– Estresse crônico: A pressão constante pode aumentar o risco de problemas cardíacos.

– Sedentarismo: A falta de atividade física regular está associada a várias condições de saúde.

– Obesidade: O excesso de peso sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos.

– Tabagismo: Fumar danifica as artérias e aumenta o risco de doenças cardíacas.

– Consumo excessivo de álcool: O álcool em excesso pode levar a problemas de pressão arterial e cardíacos.

