Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira; grupo prioritário abrange cerca de 5,4 milhões de gaúchos

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir formas graves da gripe e reduzir internações. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (7) em todos os Estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com o Ministério da Saúde, serão imunizadas, inicialmente, pessoas que fazem parte do público-alvo.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul concluiu na última semana o envio das primeiras 356 mil doses de vacina contra a gripe aos municípios gaúchos. No foco da remessa estão grupos considerados prioritários, devido a maior risco de complicações decorrentes da doença, transmitida pelo vírus influenza. Esse segmento populacional abrange quase 5,4 milhões de indivíduos no Rio Grande do Sul.

A exemplo de anos anteriores, a meta é vacinar 90% das gestantes, das crianças e dos idosos. Esse índice, contudo, tem ficado abaixo do esperado nos últimos anos: 79,3% em 2021, 65,2% em 2022, 56,4% em 2023 e 52,3% em 2024.

Já para os demais grupos que serão vacinados na estratégia especial, não é estipulada uma meta. Isso porque o número de pessoas aptas a receberem o imunizante permite projetar apenas uma estimativa.

Uma das novidades neste ano é a inclusão da vacina da gripe no Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos). Com isso, torna-se permanente a estratégia de proteção para tais públicos, ou seja: o procedimento permanece disponível ao longo de todo o ano.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde promove nesta segunda uma ação especial de imunização às 14h, no Asilo Padre Cacique, destacando o compromisso com a proteção dos idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPIs).

Todas as unidades de saúde da Capital estão preparadas para vacinar os residentes dessas instituições, que fazem parte dos grupos prioritários por serem mais vulneráveis às complicações da gripe.

A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário, o que representa 736.942 pessoas. Desse total, o grupo de idosos com 60 anos ou mais corresponde a 308.381 pessoas.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir formas graves da gripe e reduzir internações.

Segmentos-alvo

* Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias): 830.039.

* Gestantes (em qualquer período gestacional): 90.731.

* Idosos (a partir de 60 anos): 2.314.385.

* Trabalhadores da saúde: 453.057.

* Puérperas (até 45 dias após o parto): 14.915.

* Professores dos ensinos básico e superior: 153.385.

* Povos indígenas: 41.091.

* Pessoas em situação de rua: 4.128.

* Profissionais das forças de segurança e de salvamento: 28.178.

* Profissionais das Forças Armadas: 38.899.

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade): 665.072.

* Pessoas com deficiência permanente: 464.668.

* Caminhoneiros: 128.564.

* Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso): 29.034.

* Trabalhadores portuários: 4.051.

* Trabalhadores dos Correios: 5.347.

* Funcionários do sistema de privação de liberdade: 6.745.

* População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (12 a 21 anos): 34.948.

Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira; grupo prioritário abrange cerca de 5,4 milhões de gaúchos

2025-04-06

