Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

O presidente comentou a revogação de medidas restritivas dos EUA contra a importação de aço brasileiro Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O presidente comentou a revogação de medidas restritivas dos EUA contra a importação de aço brasileiro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil não está isolado do resto do mundo. Segundo ele, “a narrativa sobre o isolamento internacional do Brasil é falsa”.

“Em mais uma demonstração de que a narrativa sobre o isolamento internacional do Brasil é falsa, os Estados Unidos anunciaram a revogação de medidas restritivas contra a importação do aço brasileiro. A revogação é exclusiva para o Brasil, e as restrições seguirão valendo para outros países”, afirmou o presidente nas redes sociais na quarta-feira (27).

“A decisão foi tomada cerca de um mês após nossa primeira reunião bilateral com o presidente Joe Biden, quando o assunto foi amplamente discutido. Com a nova regra, os EUA deixarão de cobrar taxas adicionais de até 46% na importação dos produtos de aço laminado a frio”, explicou o presidente.

“Em 2019, as restrições já haviam sido mitigadas, com uma cota que nos permitia exportar 3,5 milhões de toneladas sem taxas adicionais, e, agora, as medidas de proteção comercial foram retiradas, possibilitando o fortalecimento da siderurgia nacional, que exporta mais de US$ 7 bilhões”, concluiu Bolsonaro.

Medidas protetivas

O Ministério da Economia confirmou, na segunda-feira (25), que o Reino Unido decidiu não mais aplicar medidas tributárias protetivas sobre a importação de chapas de aço e de produtos de aço laminados a frio do Brasil.

Segundo a pasta, a decisão britânica foi anunciada na sexta-feira (23), apenas quatro dias após a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidir revogar as tarifas de defesa comercial (antidumping) que há mais de cinco anos vinham sendo cobradas dos produtos de aço laminados a frio provenientes do Brasil.

