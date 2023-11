Esporte A NFL estuda trazer jogo de futebol americano ao Brasil em 2024

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Em 2023, o Brasil tem 35,4 milhões de fãs de futebol americano. Há dez anos, esse número era de 3 milhões. (Foto: Reprodução)

Os brasileiros estão cada vez mais familiarizados com o futebol americano. O número de fãs cresce a cada Super Bowl e motiva os organizadores da NFL (National Football League) a trazer ao menos um jogo da temporada regular para o País em 2024. A cidade de São Paulo é o foco principal, e os estádios de Palmeiras, São Paulo e Corinthians podem ser escolhidos como palco para o evento.

Conforme informações do jornal O Estado de S. Paulo, o Miami Dolphins é o maior interessado em trazer um de seus jogos para a cidade. Integrantes da NFL fizeram visitas ao Allianz Parque, Morumbi e Neo Química Arena para entender se os estádios de futebol se encaixam nas necessidades da liga para celebrar o evento. O Rio também se apresenta como eventual sede, mas a capital paulista aparece mais forte neste momento.

“A prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Turismo, tem interesse em trazer para a cidade todos os grandes eventos nacionais e internacionais, sejam esportivos, de entretenimento ou negócios. Para tanto, mantém contatos rotineiros com diversos promotores ou representantes, entre eles a NFL”, informou a SPTuris em nota enviada à reportagem. Além da parte esportiva de um evento importante, a cidade ganha com novos empregos e ocupação de sua rede hoteleira, como nos três dias da F-1, por exemplo.

Novos mercados

A NFL tem explorado mercados europeus, levando partidas oficiais nos últimos anos para países do continente. Em outubro de 2023, foram realizados jogos em Londres, no estádio do Tottenham e em Wembley, por exemplo. Neste mês, Kansas City Chiefs e Dolphins se enfrentaram em Frankfurt, na Alemanha. A cidade recebe hoje o duelo entre New England Patriots e Indianapolis Colts. É uma forma de levar o futebol da bola oval para fora dos Estados Unidos, seguindo o modelo de negócio da NBA.

“A NFL vem crescendo no Brasil. São Paulo é a cidade economicamente mais forte da América Latina. Faz muito sentido por uma questão logística fazer um evento dessa dimensão, com tal apelo, na capital paulista, porque concilia número de fãs com potencial econômico”, afirma Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

Além do Brasil, a Espanha também é um país analisado pela NFL para expandir sua penetração em 2024. Madri, com dois grandes estádios (Santiago Bernabéu e Metropolitano), está no radar. “Estamos passando tempo nesses mercados, estabelecendo relações e analisando os estádios de lá”, afirmou vice-presidente executivo da NFL, Peter O’Reilly.

Uma prova de que o Brasil consome o futebol americano é o fato de a NFL Brasil ter sido a primeira entre todas do cenário internacional da liga a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores. De acordo com dados do Ibope Recupom, da última pesquisa, divulgada em fevereiro de 2023, o Brasil tem 35,4 milhões de fãs de futebol americano. Há dez anos, esse número era de 3 milhões.

Do universo do levantamento, que representa 110,5 milhões de internautas brasileiros com 18 anos ou mais, 32% se declararam interessados ou muito interessados pela modalidade. Ainda de acordo com a pesquisa, 51% desse público é do sexo masculino, sendo 61% entre 18 e 39 anos.

No último Super Bowl, realizado em fevereiro, a audiência do jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles foi de 2,5 milhões de pessoas, uma variação positiva de 19% em relação à final de 2022.

“A expansão da audiência da liga, com o passar do tempo, se converte em mais receitas para ela e, posteriormente, para seus atletas. Vivemos uma era em que se compete pela atenção, tempo e dinheiro dos consumidores. O que vão assistir? Transmitido de onde? A realização do jogo no Brasil não vai atingir ou fidelizar apenas os que estarão no estádio, mas já com semanas de antecedência vai ‘viralizar’ em redes sociais e ocupar espaço no noticiário esportivo, fazendo com que a liga seja comentada e que busquem informações sobre ela como nunca foi feito”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento americana comandada pelo rapper Jay-Z.

Realidades distintas

Os preços de ingressos na NFL são caros para os padrões dos brasileiros. Nos jogos do Miami Dolphins na Flórida, variam entre R$ 1 mil e R$ 11 mil. O ticket mais barato é para cadeiras localizadas nas arquibancadas atrás das traves.

O Hard Rock Stadium, onde a franquia da Flórida manda seus jogos, tem capacidade para mais de 65 mil pessoas. O Morumbi é o único que alcança o mesmo padrão, para 66,8 mil torcedores. Um Morumbi lotado pode representar, apenas com entradas, uma arrecadação média de quase R$ 100,2 milhões, se mantidos os valores americanos.

