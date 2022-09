Esporte A nova camisa reserva roxa da seleção argentina para a Copa do Mundo vai apresentar a igualdade de gênero

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

“Através do esporte temos a oportunidade de mudar a vida das pessoas", disse a fornecedora de material esportivo. Foto: Divulgação “Através do esporte temos a oportunidade de mudar a vida das pessoas", disse a fornecedora de material esportivo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A atraente camisa roxa da Argentina na Copa do Mundo do Catar deste ano também terá uma mensagem poderosa associada a ela, com a gigante de roupas esportivas Adidas dizendo que a escolha da cor representa igualdade de gênero.

Os bicampeões usarão pela primeira vez em sua história um uniforme roxo vibrante com seus grafismos de fogo inspirados no Sol de maio em sua bandeira nacional.

A camisa, diferente dos tradicionais uniformes azuis marinhos e pretos do país, que receberam muitos elogios dos torcedores online, foi modelada pelo capitão Lionel Messi.

“A nova camisa reserva da seleção transmite uma poderosa mensagem de igualdade de gênero, alinhada aos valores de diversidade e inclusão que nossa marca promove”, disse Pablo Lamo, gerente-geral da Adidas Argentina, em comunicado.

“Através do esporte temos a oportunidade de mudar a vida das pessoas, e o futebol é uma das ferramentas ideais para transformar a realidade.”

A Adidas acrescentou em seu site que a peça foi feita com um fio contendo 50% de Parley Ocean Plastic – lixo plástico reimaginado, interceptado em ilhas, praias, comunidades costeiras e costas, evitando que poluem os oceanos.

A Copa do Mundo começará em 20 de novembro, com a Argentina no Grupo C ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia.

Convocados

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, anunciou a sua convocação para um dos seus primeiros amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. A seleção de Lionel Messi e companhia irá enfrentar a seleção jamaicana e a seleção de honduras em amistosos nos Estados Unidos no fim do mês de setembro. As partidas estão confirmadas para os dias 23 e 27. Scaloni anunciou uma convocação com 32 jogadores.

A convocação ficou da seguinte maneira:

Goleiros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa/Inglaterra), Juan Musso (Atalanta/Itália) e Gerónimo Rulli (Villarreal/Espanha).

Zagueiros: Gonzalo Montiel (Sevilla/Espanha), Nahuel Molina (Atlético de Madrid/Espanha), Germán Pezzella (Betis/Espanha), Facundo Medina (Lens/França), Cristian Romero (Tottenham/Inglaterra), Nehuén Pérez (Udinese/Itália), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina/Itália), Nicolás Otamendi (Benfica/Portugal), Lisandro Martínez (Manchester United/Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon/França) e Marcos Acuña (Sevilla/Espanha).

Meias: Leandro Paredes (Juventus/Itália), Guido Rodríguez (Betis/Espanha), Enzo Fernández (Benfica/Portugal), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid/Espanha), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Alemanha), Alejandro Gómez (Sevilla/Espanha), Giovani Lo Celso (Villarreal/Espanha) e Alexis Mac Allister (Brighton/Inglaterra).

Atacantes: Paulo Dybala (Roma/Itália), Ángel Correa (Atlético de Madrid/Espanha), Lionel Messi (PSG/França), Thiago Almada (Atlanta United/EUA), Ángel Di María (Juventus/Itália), Nicolás González (Fiorentina/Itália), Joaquín Correa (Internazionale/Itália), Lautaro Martínez (Internazionale/Itália) e Julian Álvarez (Manchester City/Inglaterra).

