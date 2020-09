Rio Grande do Sul A nova etapa da pesquisa da Universidade de Pelotas indica uma desaceleração no ritmo de crescimento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Resultados apontam crescimento menor da proporção de casos em relação às fases anteriores da coleta de dados. (Foto: Daniela Xu/UFPel)

A nova etapa do estudo “Epicovid19-RS”, realizado sob encomenda do governo gaúcho, sugere uma desaceleração no ritmo de crescimento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. “Os resultados apontam crescimento menor da proporção de casos em relação ao registrado nas fases anteriores da coleta de dados”, ressalta a UFPel (Universidade Federal de Pelotas), responsável pela pesquisa.

De acordo com a instituição, a prevalência estimada pela pesquisa saltou de 0,47%, em junho, para 0,96%, em julho, atingiu 1,22%, em agosto, e teve o menor aumento relativo registrado na etapa realizada neste final de semana, com percentual de 1,38%.

A proporção de pessoas com anticorpos para a doença é de 1,38% no Estado (de 1,06 a 1,76%, pela margem de erro), o que corresponde a um total de 156.753 (que pode variar de 120.362 a 200.559) pessoas que têm ou já tiveram coronavírus na população gaúcha. A proporção é de um caso real de infecção por coronavírus a cada 72 habitantes do Rio Grande do Sul.

Para a coleta dos dados, profissionais da área da saúde realizaram 4,5 mil entrevistas e testes rápidos para o coronavírus, entre os dias 4 e 7 de setembro, em nove cidades gaúchas.

Os pesquisadores chamam a atenção para a concentração de casos em Canoas: dos 62 testes com resultado positivo, 19 são do município. Passo Fundo teve dez testes positivos, Porto Alegre, nove, e Santa Cruz do Sul, seis. Caxias do Sul e Pelotas tiverem cinco testes positivos, em cada cidade, Santa Maria e Uruguaiana tiveram três testes positivos cada, e Ijuí, dois positivos.

As oito etapas apontam também que cerca de um terço das pessoas (33%) que residem com alguém que tenha testado positivo apresenta o mesmo resultado para o teste.

Os dados reforçam que a ampliação da testagem no estado reduziu a quantidade de casos não notificados pelas estatísticas oficiais. Para cada caso real de infecção, a pesquisa estima que exista 1,1 não registrado oficialmente.

A equipe de coordenadores do estudo voltam a recomendar a ampliação da testagem por RT-PCR e a realização de busca ativa de contatos das pessoas que tiverem resultado do teste positivo, para reduzir a disseminação do contágio.

Distanciamento social

Em relação às práticas de distanciamento social, o estudo mostra que um terço (33,2%) da população sai de casa diariamente, 54,1% saem para atividades essenciais, como compra de alimentos e medicamentos, e 12,7% se mantêm sempre em casa.

Salientado pela UFPel como o único estudo populacional sobre coronavírus no mundo a realizar oito fases de acompanhamentos com a população das mesmas cidades, “Epicovid19-RS” conta com a participação de 12 universidades públicas e privadas. O financiamento é do Banrisul, Unimed Porto Alegre, Instituto Cultural Floresta e Instituto Serrapilheira-RJ.

(Marcello Campos)

