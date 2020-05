Geral A novidade da semana é o Volkswagen Nivus, mistura de utilitário, hatch e cupê

30 de Maio de 2020

Projetado no Brasil, Nivus tem a base do Polo.

Ainda há fábricas e concessionárias fechadas, além de meses de estoque nos pátios, mas as montadoras continuam a lançar modelos. A novidade da semana (apresentada numa live) é o Volkswagen Nivus, mistura de utilitário, hatch e cupê.

Com silhueta inspirada em crossovers como o BMW X6 e o Mercedes GLE Coupé, o modelo foi desenhado no Brasil. Portas, teto, para-brisa e o entre-eixos (de 2,56m) são os mesmos do VW Polo. Capô, para-lamas, faróis e toda a traseira são novos.

O que dá o ar diferente a esse “cupê urbano” (como diz a Volks) são os balanços maiores até que os do T-Cross. Assim, o Nivus mede 4,26m de comprimento total ” 21cm a mais que o Polo. O ganho foi todo no porta-malas, com 415 litros de capacidade, superando os 373 l do T-Cross.

No recheio, o Nivus poderá receber painel digital, faróis totalmente em LEDs e até frenagem autônoma de emergência, com controlador de velocidade adaptativo. Mas o fabricante aposta que o maior atrativo será o VW Play, um novo sistema multimídia desenvolvido no Brasil. Tem tela de 10,1″, e seu software permitirá ao consumidor baixar aplicativos desenvolvidos para o sistema.

A posição dos ocupantes em relação à cabine é a mesma do Polo. Isso significa que há bom espaço para quatro adultos. Se o porte está mais para o Polo, na alma, o Nivus é quase um T-Cross. Do utilitário veio o conjunto de suspensão mais alto.

Pudemos dirigir um protótipo dentro de um campo de provas, por diferentes tipos de piso. Apesar de usar os mesmos pneus 205/55 R17 do T-Cross, o Nivus tem um rodar mais suave, sobretudo em asfalto irregular. É uma calibração confortável ” adequada ao país dos quebra-molas e valetas. Por outro lado, a carroceria 7,5cm mais baixa que a do T-Cross deixou o Nivus com agilidade mais próxima à do Polo, com direção afiada e precisa.

Não nos foi permitido aferir marcas de desempenho, mas espere números próximos aos do T-Cross, já que o motor é o mesmo 1.0 TSI de 116/128cv. Um start-stop poderia melhorar o consumo.

No lançamento virtual, a Volks não deu detalhes de preços e versões. Adiantou que o Nivus virá apenas com motor 1.0 TSI e câmbio automático, e que será posicionado abaixo do T-Cross.

Pode-se estimar que custará de R$ 80 mil a R$ 110 mil, dependendo da versão e dos equipamentos. A expectativa do fabricante é de que as vendas comecem já em junho, junto com o reinício da produção em São Bernardo do Campo (SP) e com a paulatina reabertura das concessionárias no Brasil.

