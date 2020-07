Rio Grande do Sul A nuvem de gafanhotos que está na Argentina voltou a se distanciar da fronteira com o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Insetos devem chegar ao Uruguai nesta quinta-feira. (Foto: EBC)

A nuvem de gafanhotos que se movimenta desde maio pela Argentina voltou a se afastar do Rio Grande do Sul e está a cerca de 100 quilômetros do município gaúcho de Barra do Quaraí, menor distância para o Brasil desde o fim de maio. Segundo informações repassadas pelas autoridades do país vizinho ao Ministério da Agricultura, já nesta quinta-feira (23) os insetos devem chegar ao Uruguai.

Um boletim divulgado pela CRA (Confederação Rural Argentina) localizou a nuvem no interior do município de Federación, próximo ao rio Uruguai, na divisa entre os dois países. Nas próximas 48 horas, ventos vindos da região Nordeste e um aumento das temperaturas na região pode favorecer novos movimentos dos gafanhotos.

Já uma segunda nuvem da espécie, procedente do Paraguai e que ingressou no Norte argentino, também se deslocou nesta quarta-feira desde a província de Formosa até o departamento de General Güemes, na província do Chaco. Essa nova leva teria cerca de 20 quilômetros quadrados e estaria fazendo um caminho semelhante à primeira.

Precaução

Em caráter preventivo, o governo do Rio Grande do Sul mobilizou 400 aviões para aplicar agrotóxicos contra a nuvem de gafanhotos que pode chegar ao Estado. Desse total, cerca de 70 aeronaves já estão prontas para uso.

A medida já havia sido determinada duas semanas antes, após a declaração de emergência fitossanitária, pelo Ministério da Agricultura, em relação aos territórios gaúcho e catarinense. Isso permitiu, por exemplo, o emprego de inseticidas jamais utilizados no Brasil.

Segundo especialistas, apesar de a redução nas chances de entrada da praga no Brasil, o risco ainda existe, pois em apenas um dia a nuvem pode se deslocar mais de 150 quilômetros, sobretudo se houver combinação de temperaturas elevadas e ventos favoráveis.

(Marcello Campos)

