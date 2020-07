Mundo “Pessoas não serão vacinadas no início de 2021”, diz diretor da OMS

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Michael Ryan afirmou que é necessário que as pessoas se mantenham realistas. Foto: Reprodução/Twitter Michael Ryan afirmou que é necessário que as pessoas se mantenham realistas. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O diretor do programa de emergências da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan, afirmou nesta quarta-feira (22), que mesmo com as boas notícias quanto aos resultados das candidatas a vacina contra o coronavírus, é preciso se manter realista quanto aos prazos, e que as pessoas não serão vacinadas no início de 2021.

Apesar da declaração, Ryan se mostrou otimista com o sucesso dos testes realizados com as candidatas a vacinas para combater a Covid-19.

“Sendo realista, estamos acelerando o máximo possível, mas temos de garantir segurança, tomar toda precaução para ter resultado seguro”, afirmou Ryan, durante coletiva nesta quarta-feira (22).

“Será a primeira parte do ano que vem antes de vermos as pessoas serem vacinadas”, disse durante sessão de perguntas e respostas, ao lado da líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove. “A ideia de que teremos uma vacina em dois ou três meses e, de repente, esse vírus terá passado: adoraria dizer isso a vocês, mas não é realista”.

Maria Van Kerkhove disse que a OMS aguarda pela criação de um imunizante eficiente mas, até lá, as pessoas e líderes devem se concentrar em ações que funcionam para conter o problema, como o uso de máscaras, o distanciamento social, isolamento dos casos suspeitos e dos doentes e o rastreamento de contatos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo