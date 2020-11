Colunistas A ofensiva do MDB

Por Leandro Mazzini | 19 de novembro de 2020

O ex-todo poderoso senador do PT Delcídio do Amaral (MS) filiou-se ao PTB. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Passado o primeiro turno das eleições, o MDB de Pernambuco começará a construir o seu caminho de retorno ao Governo do Estado com vistas a fortalecer a legenda em outros diretórios do Nordeste, a fim de enfraquecer o domínio de anos do PSB na região. A ofensiva será forte diante da chegada de Lula da Silva à Bahia – mesmo condenado, ainda um mito no Nordeste. Com desaprovação na casa dos 60% em Pernambuco, dificilmente o governador Paulo Câmara (PSB) conseguirá manter os atuais aliados. Além disso, o PSB caiu de 69 para 52 prefeituras conquistadas no Estado. Já o MDB é o 2º e subiu de 16 para 22.

Tô fora

Sem o senador Jarbas Vasconcelos (MDB) na disputa para governador, o senador Fernando Bezerra Coelho está liberado para aumentar o seu cacife e o do partido.

Casa nova

O ex-todo poderoso senador do PT Delcídio do Amaral (MS) filiou-se ao PTB.

Pela vida

O PTB fechou questão contra o aborto, em seu Estatuto, na convenção nacional de ontem, “desde a concepção até a morte natural”. Por sugestão do grupo Pró-Vida.

Desabafo de filho

Filho do ex-governador condenado Sérgio Cabral, o ex-deputado federal Marco Antônio Cabral soltou um texto via WhatsApp lembrando os 4 anos de prisão preventiva do pai – que está com tornozeleira em casa, mas ficou um bom tempo nas grades.

Memórias do cárcere

Segundo ele, “a situação vai contra a Constituição. Na Lava Jato, Cabral foi pego para ser o ‘exemplo’, o famoso “boi de piranha”. Acorrentado pelos pés e mãos , exposto em todo canto do País a essa humilhação bárbara. Transferido duas vezes injustamente, com penas dadas pelo mesmo juiz, num somatório absurdo de mais de 300 anos, em processos fatiados do mesmo período e com os mesmos personagens”.

Vergonha

Lá se vão mais de dois meses, a assessoria do Governo do Maranhão não respondeu demanda da Coluna; Acionada pela Lei de Acesso à Informação, desdenhou. E agora nem o MP do Estado em cima consegue cobrar a informação.

Pegou mal

Se já foi difícil convencer os aliados a apoiarem Isabella de Roldão (PDT) como vice na chapa de João Campos (PSB), no Recife, a birra aumentou na eleição quando ela usou máscara vermelha – a cor tradicional do PT da adversária Marília Arraes.

Azul em Angra

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) articulou voos regionais semanais da Azul para Angra dos Reis, com decolagem do Rio e de São Paulo. É sua aposta para tornar o litoral Sul do Estado um dos maiores destinos turísticos da América do Sul.

Caribe brazuca

Há mais investimentos do trade turístico programados para a região que considera o Caribe brasileiro. “Todo nosso esforço para ampliar a pista e modernizar o aeroporto de Angra já começa a dar resultados”, diz o senador.

Mundo digital

Pesquisa feita pela Assurant aponta que 89% dos consumidores acreditam que as tecnologias conectadas à internet tornaram suas vidas melhores em relação à conveniência, entretenimento e segurança. E 52% estão dispostos a investir em novo aparelho que suporte as inovações tecnológicas do 5G.

Combine BSB

O Combine Brasília, evento realizado domingo para seleção de talentos (homens e mulheres) para o futebol americano nos EUA, produzido pela Echelon, deu resultados. Alguns já estão com um pé em times da Flórida. Entre os destaques do dia, o ex-atleta do Tubarões do Cerrado Gabriel Piola levou o prêmio de melhor pontuação.

