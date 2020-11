Colunistas Jair Bolsonaro reproduz fala do presidente russo

Por Flavio Pereira | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jair Bolsonaro reproduziu na sua conta pessoal do Twitter a fala do presidente russo. (Foto: Reprodução)

Lembrando o adágio popular de que “santo de casa não faz milagre”, o presidente Jair Bolsonaro vem reproduzindo nas suas redes sociais o pronunciamento do presidente da Russia, Vladimir Putin, durante o término da Cúpula do Brics, encontro de chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizado por videoconferência.

Jair Bolsonaro destaca alguns trechos. Em um deles, o presidente russo afirma que ele – Bolsonaro – é um exemplo mundial. “Isso tudo faz do senhor um exemplo para todos nós, pois mostra como podemos ser corajosos no cumprimento dos nossos deveres profissionais, nos nossos deveres como chefes de Estado.”

Melo dá recado a Manuela: “Se quer falar de corrupção, tem muita gente com problema do teu lado”.

O candidato Sebastião Melo (MDB) deu um recado claro a Manuela (PCdoB), no debate de ontem, promovido pela RBS em Porto Alegre.

Manuela engatou uma insinuação de corrupção, e recebeu o recado de Melo:

“Se tu quer falar de corrupção, podemos falar. Tem muita gente com problema do teu lado, então vamos devagar com esse negócio.”

O “avião” da Odebrecht

Benedicto Júnior, diretor do “departamento da propina” da Odebrecht na delação premiada feita à Lava-Jato, explicou que os apelidos dos destinatários das propinas eram usados para que os funcionários do “baixo clero” da área que fazia os repasses irregulares não ficassem sabendo para quem ia o dinheiro.

Na famosa “Lista de Fachin”, resultado de vídeos e documentos das delações premiadas de executivos da Odebrecht, Manuela aparece com o apelido de “Avião”.

Candidato a vereador em SP, marido de Bela Gil, que se declarou negro ficou em 531° lugar

Cara de pau, o empresário branco João Paulo Demasi, que concorreu a uma vaga de vereador em São Paulo pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) se auto-declarando “preto”, não foi bem sucedido nas urnas.

JP, como é conhecido, é marido da apresentadora de TV Bela Gil e se declarou como preto após a mudança na lei eleitoral, que determinou a distribuição de recursos do Fundo Eleitoral na proporção para candidatos negros.

“Me identifico preto desde criança”, argumentou o empresário e candidato do PSOL, em entrevista à Folha de São Paulo, em setembro deste ano.

Após a apuração, JP conquistou 1.013 votos e ficou em 531° lugar.

Rodrigo Lorenzoni comemora voos da Azul para Torres e Canela

O Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni, saudou ontem mais um resultado positivo das tratativas do governo gaúcho com a Azul Linhas Aéreas: “o turismo gaúcho ganha mais um reforço para este fim de ano e temporada de verão, épocas de alta temporada aqui no Sul”.

A Azul passa a operar com dois novos destinos no Estado nas próximas semanas. Voos diários ligarão Porto Alegre a Canela, na Serra Gaúcha, e a Torres, no Litoral Norte.

A ampliação dos destinos, segundo o secretário, “atende a demanda dos turistas, sendo mais uma opção para que a estadia e a experiência em nosso nosso Estado seja ainda mais agradável”.

RS poderá ter teto de gastos

O texto da PEC do Teto de Gastos, promulgada pelo presidente Michel Temer, quando o gaúcho Eliseu Padilha era Chefe da Casa Civil, inspirou 21 deputados estaduais gaúchos, integrantes de 9 bancadas, a apresentarem proposta semelhante na Assembleia.

A proposta institui um teto de gastos para o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Publico, o Tribunal de Contas, e a Defensoria Pública. Os partidos de esquerda não subscreveram a proposta.

Os deputados se anteciparam ao governador tucano Eduardo Leite, que pretendia encaminhar ao Legislativo proposta semelhante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas