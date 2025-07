Colunistas Presidente da Be8 defende mais investimento em infraestrutura

Erasmo Battistella falou ontem na tradicional reunião “Tá na Mesa”, promovida pela Federasul. (Foto: Arquivo pessoal)

“A infraestrutura gaúcha infelizmente é ruim, e isso vem de décadas sem investimento”, afirmou o presidente da empresa de biocombustíveis Be8, Erasmo Battistella. Ele falou ontem na tradicional reunião “Tá na Mesa” promovida pela Federasul. Com sede em Passo Fundo, a Be8 está completando 20 anos de atuação e é a maior produtora de biodiesel no Brasil respondendo por 11% do mercado.

A empresa está presente nas regiões de maior relevância no consumo e matéria-prima do País e mantem sedes em Marialva-PR, Floriano/PI, Santo Antônio do Tauá/PA, São Paulo/SP, na Suíça e no Paraguai. Battistella comentou ainda que “existe hoje uma nova dinâmica no mercado internacional e o Brasil está perdendo espaços”.

No mercado interno, acrescentou Battistella, o Rio Grande do Sul perdeu a posição de maior produtor de biocombustíveis para o Mato Grosso. Antes da palestra, o presidente da B8B conversou com a Rede Pampa.

Battistella e o Porto Meridional em Arroio do Sal

Erasmo Battistella defendeu a construção Porto Meridional de Arroio do Sal:

“Rio Grande é um porto superimportante, tenho grande respeito por quem está lá mas é o único, E quem tem só um, não tem nenhum. Tomara que esse investimento – Porto Meridional – ande, porque é muito importante para dar competividade à exportação, independente se for agronegócio, setor metal mecânico. Qualquer setor da economia gaúcha precisa melhorar a infraestrutura para baixar custo. Reforma tributária baixa custo, infraestrutura baixa custo, e nós só vamos ser competitivos em nível global se tivermos custo mais baixo de produção”, afirmou.

Battistella comenta a infraestrutura do Rio Grande do Sul

O empresário avalia que “a infraestrutura gaúcha infelizmente é ruim. Isso não é crítica a quem está no governo agora, mas o fato é que há algumas décadas nós investimos muito pouco em infraestrutura. E aí precisamos de mais pragmáticos e entender que se nós não criarmos condições da iniciativa privada investir, vai ser muito difícil nós melhorarmos a infraestrutura”. Ele compara o caso de outros estados:

“Vejamos São Paulo: 40% das estradas são pedagiadas. Paraná, 14%. Rio Grande do Sul é 4%. Como nos vamos fazer estrada no Rio Grande do Sul, se não tivermos as concessões andando? Mas, é claro que tem de ser discutida a concessão, ela tem que ser justa. Mas se não trouxermos para a iniciativa privada os investimentos necessários, como vai ser feito lá no porto de Arroio do Sal, vamos ter muita dificuldade em melhor ar nossa infraestrutura, e vamos ficar anos e anos discutindo entre a gente mesmo”, destacou Battistella.

