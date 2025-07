Bruno Laux Deputados demonstram amplo apoio à proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

88% dos deputados federais são favoráveis ao projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Apoio parlamentar

Dos 203 deputados federais entrevistados em pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 88% afirmaram ser favoráveis ao projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Entre os parlamentares consultados, somente 5% sinalizaram contrariedade à medida, enquanto 7% não quiseram ou souberam responder.

Apoio parlamentar II

Apesar de a apresentação do parecer do deputado Arthur Lira (PP-AL) na comissão especial criada para analisar a ampliação da isenção do IR ter sido adiada, o governo federal está confiante de que a votação do texto ocorra antes do recesso parlamentar. Aliados de Lira sinalizaram que o ex-chefe da Câmara está esperando a redução dos ruídos gerados pela crise do IOF, para então avançar com a discussão.

Respeito essencial

Diante de uma série de ataques pessoais direcionados a Hugo Motta (Republicanos-PB) nas redes sociais, a ministra Gleisi Hoffmann (PT), das Relações Institucionais, saiu em defesa do presidente da Câmara. Apesar dos recentes ruídos entre Planalto e Congresso, a petista afirmou que “o debate, a divergência, a disputa política, fazem parte da democracia” e que o respeito às instituições e às pessoas “é essencial na política e na vida”.

Represálias nas internet

Hugo Motta (Republicanos-PB) passou a ser alvo de ataques nas redes após ter pautado a votação que resultou na derrubada do decreto presidencial que elevava o IOF. Expressões como “traidor” e “inimigo do povo” surgiram em comentários de publicações do presidente da Câmara, a quem os usuários acusam de atuar em benefício dos “ricos” e contra a população em vulnerabilidade econômica.

Buscando consenso

O chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, sinalizou que o governo Lula vem trabalhando para encontrar uma solução célere e pacífica sobre o debate no entorno do IOF. O AGU está confiante na possibilidade de se chegar a um consenso sobre o assunto, principalmente em decorrência do que chama de “alma pacificadora” da atual cúpula do Congresso.

Alternativa favorável

Visando acelerar o avanço do fim da escala de trabalho 6×1, a bancada do PT apresentou nesta quarta-feira na Câmara uma proposta legislativa que determina a redução da jornada semanal de 44 para 36 horas, sem alteração salarial. A legenda avalia que, na forma de projeto de lei, a discussão possui mais chances de reunir o apoio necessário para ir adiante do que através da PEC da deputada Érika Hilton (PSOL) que trata do mesmo tema.

Integração de ministros

Em viagem à Argentina para a 66ª Cúpula do Mercosul, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, publicou nesta quarta-feira uma foto de mãos dadas com o ministro da Economia do país vizinho, Luis Caputo. Na legenda da publicação, o representante brasileiro destacou a “conversa ótima” que teve com ministros das finanças dos demais países do bloco, em especial sobre o acordo com a União Europeia e o fortalecimento multilateral.

Visita amiga

Durante a passagem pela Argentina para a Cúpula do Mercosul, o presidente Lula reúne-se nesta quinta-feira com a ex-presidente Cristina Kirchner, que está em regime de prisão domiciliar, em Buenos Aires. A visita foi autorizada ontem (2) pela Justiça argentina, um dia após solicitação apresentada pelos advogados da ex-chefe de Estado.

Petróleo equatorial

O Senado instalou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil, sob a presidência do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). O colegiado atuará na promoção de ações legislativas para apoiar e fortalecer a exploração de petróleo na região, além de acompanhar o processo de licenciamento ambiental e fomentar o desenvolvimento econômico da Amazônia.

Acordo Brasil-Ucrânia

Vai à promulgação o texto de um tratado entre Brasil e Ucrânia sobre assistência jurídica mútua e relações jurídicas em matéria civil, validado nesta quarta-feira pelo Senado. Assinado em 2018, o acordo permite que decisões judiciais de um país sejam reconhecidas e cumpridas no outro, o que deve acelerar processos de cobrança de dívidas, execuções de sentenças e outras demandas judiciais transnacionais.

Orçamento militar

A pedido do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), a Comissão de Relações Exteriores do Senado convidará o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas, para uma audiência pública no colegiado. Defensor do fortalecimento do orçamento da caserna, o parlamentar gaúcho deseja ouvir as autoridades sobre a atual situação da defesa nacional.

Valorização profissional

A Famurs e o CREA-RS assinaram nesta terça-feira um termo de cooperação para a promoção de ações que valorizem as profissões da engenharia, agronomia e geociências e contribuam com os municípios gaúchos, especialmente em situações de calamidade e reconstrução. Além do apoio em emergências, a parceria prevê a fiscalização do exercício profissional, a promoção de qualificações e o fomento à inovação, entre outras ações.

Penitenciária interditada

A Justiça gaúcha determinou a interdição da Penitenciária Modulada Estadual de Osório e a proibição da entrada de novos apenados até que a unidade consiga chegar ao número de 1.545 presos. Assinada pela Juíza de Direito Liane Machado dos Santos Caminha Gorini, a decisão também exige da Superintendência dos Serviços Penitenciários um plano de redução gradual da população carcerária do local, além do envio diário de informações sobre a quantidade atual de pessoas recolhidas.

Garagem em reforma

Tiveram início nesta quarta-feira, sob ordem da presidente da Câmara de Porto Alegre, Comandante Nádia (PL), as obras de reforma da garagem da sede do Legislativo da Capital. Atingido pelas enchentes de 2024, o local passará por trabalhos de pavimentação, instalação elétrica, revestimentos e pinturas, além da construção de um novo vestiário feminino, um novo banheiro masculino e um novo acesso para pedestres.

Procuradora da Mulher

Empossada nesta quarta-feira, a vereadora Grazi Oliveira (PSOL) assumiu o comando da Procuradoria da Mulher da Câmara de Porto Alegre. À frente do cargo, a parlamentar pretende exercer “um papel combativo perante os dados alarmantes de violência contra as mulheres”.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

