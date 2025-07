Cláudio Humberto BB da “diversidade” atesta: quem lacra não lucra

Por Cláudio Humberto | 3 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governo Lula (PT) conseguiu desestruturar o Banco do Brasil, valiosa “jóia da coroa”, que enfrenta uma das mais graves crises dos seus 216 anos de existência. Após decepcionante primeiro trimestre, derrubando suas ações em 26%, as expectativas são ainda piores para o segundo trimestre, de abril a junho. Asfixiados por aumento de impostos e Selic do governo Lula a 15%, aumentou bastante o número de devedores de crédito agrícola que simplesmente não conseguem honrar a dívidas.

Gestão lacradora

Presidido por Tarciana Medeiros, focada em “promover diversidade”, o BB amarga a constatação de que, nos negócios, quem lacra não lucra.

É grave a crise

Gestoras de ativos têm recomendado que seus clientes vendam ações BBAS3, o ticket do BB na bolsa, antes que desvalorizem ainda mais.

Posição vendida

Nesta quarta (2), foi a vez de a importante gestora Legacy revelar que tem “posição vendida” em ações do BB, aumentando a apreensão.

Apreensão geral

O BB é campeão de investidores pessoa física. Milhões de brasileiros compram ações, mês a mês em busca de garantir sua aposentadoria.

Casa Civil vê como ‘fofoca’ demissão nos Correios

Irritou o chefe da Casa Civil, Rui Costa, notícias que atribuem a ele as pressões para demitir Fabiano da Silva dos Santos, o churrasqueiro de Lula, da presidência dos Correios. A rigor, os Correios são feudo do União Brasil, de que Fabiano até tentou se aproximar para manter a boquinha após fim do mandato, mês que vem. A questão com Fabiano envolve a saúde financeira da estatal, que voltou a amargar rombo bilionário após período superavitário na gestão de Jair Bolsonaro.

1+1= 2

As suspeitas ganharam sentido após vazar que Fabiano conversou com Fernando Haddad (Fazenda), desafeto do ministro Rui Costa.

Sempre ele

A posição de Fabiano foi prometida ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voraz caçador de cargos para indicar amigos.

Passe caro

O União Brasil quer distância de Lula. Seu presidente Antonio Rueda já disse ontem que “é muito remoto” um eventual apoio ao petista.

A fake news petista

Não há chance de espaço no inquérito das fake news para a campanha de Lula e PT de que só “bilionários, bancos e bets” serão taxados com aumento do IOF. Eles mentem: serão afetados sobretudo os pobres.

Pobre é que se ferra

Com taxa Selic de Lula a 15% e aumento pornográfico de impostos, o rico se vira, mas, os pobres, não. Ficarão caras e até impagáveis as prestações do Minha Casa Minha Vida, geladeira, supermercado etc.

Sem surpresa

O plano de Lula de visitar Cristina Kirchner, condenada por ladroagem, não é surpresa para os leitores da coluna, que revelou em 20 de junho a reunião com a rainha da corrupção na Argentina. Vexame.

Preocupação geral

O ataque hacker ao Banco Central quebrou a hegemonia dos esportes entre os assuntos mais buscados na internet no Brasil. Tornou-se o quarto assunto desta quarta-feira (2), segundo o Google Trends.

Ódio contra Motta

Após flertar com Lula (PT), o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Rep-PB), finalmente experimenta as consequências: virou alvo de violentos ataques do gabinete do ódio petista nas redes sociais.

Esquerda censura

Após levantamento da Folha apontar domínio absoluto da direita nas redes sociais, o deputado André Fernandes (PL-CE) conclui: “Se não for por meio da censura, a esquerda não se sustenta”.

Olho em 2026

Ronaldo Caiado (União) reafirmou a pré-candidatura ao Planalto em 2026, ainda que Jair Bolsonaro apoie outro nome. A condição para tirar o governador goiano da disputa é o próprio Bolsonaro se candidatar.

Zambelli se defende

Carla Zambelli (PL-SP) não esperou o fim do prazo para apresentar a defesa na Comissão de Constituição Justiça da Câmara. O limite é até hoje (3), mas o advogado da ainda deputada entregou tudo ontem.

Pensando bem…

…Lula recorreu porque sabe que com o STF ele sempre conta.

PODER SEM PUDOR

Idade penal mínima

O ministro Sepúlveda Pertence presidia o Supremo Tribunal Federal, em 1996, quando visitou a Universidade do Texas, em Austin. Recebido pelo então governador George W. Bush, que reclamou das dificuldades da democracia e relatou um diálogo áspero com parlamentares texanos sobre a fixação de idade penal mínima para alguém ser preso e processado. “Eu queria que fosse 10 anos”, disse Bush, “mas eles insistiram e eu transigi, aceitando a idade mínima de 14 anos”. À saída, o esquerdista Pertence desabafou: “E pensar que viajei tantas horas para ouvir uma coisa tão absurda assim…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

