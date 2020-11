Colunistas Professorinha faz falta

Por Leandro Mazzini | 18 de novembro de 2020

O avanço de Guilherme Boulos (PSOL) para o 2º turno em São Paulo não é só mérito dele. (Foto: Reprodução de TV)

O prefeito de Miraí (MG) foi parar na delegacia. A terra do saudoso cantor Ataulfo Alves (“que saudades da professorinha…”) foi palco de tiros em eleitores. O alcaide Luiz Fortuce (MDB), que perdeu a eleição, passou a madrugada de ontem na delegacia de Cataguases, município vizinho. Ele e o filho são suspeitos de dar dois tiros, da sacada da varanda de sua residência, em eleitores do candidato vencedor, Adaelson Magalhães (Republicanos). O caso ocorreu durante manifestação de eleitores do eleito em frente ao apartamento do derrotado. Fortuce soltou nota de repúdio, alegando que foi provocado e xingado, e nega disparos. A Polícia ainda investiga.

Lula aparece?

O Recife será a única capital em que dois candidatos de esquerda disputarão o 2º turno. E a única em que o PT (Marília Arraes) tem chances de vitória.

Ah, madame…

A ex-mulher do ministro do Turismo, Janaína Cardoso, candidata a vereadora em BH, comemorou domingo à noite com o staff sua ‘vitória’. Antes da divulgação do TSE, disse que tinha informações privilegiadas. Até agora o TRE não entendeu. Perdeu feio.

Aliás…

… A madame é a candidata que recebeu R$ 690 mil do fundo eleitoral do PSL, comandado pelo ministro Marcelo Álvaro em Minas Gerais. Que prestígio.

Fator Erundina

O avanço de Guilherme Boulos (PSOL) para o 2º turno em São Paulo não é só mérito dele. Há o fator Luiza Erundina, a vice, deputada federal veterana – e ex-prefeita da capital. Erundina faz a diferença na chapa do novato. E em Brasília também. É conhecida por dirigir um Fiat Elba anos 80 enquanto colegas trafegam com motoristas em Audi, Mercedes e BMW na Chapelaria do Congresso Nacional.

Cadê vocês?

O BB, questionado pela Coluna, não quis comentar a interrupção de atendimento em caixa presencial em diversas agências. Gerências alegam que a turma atrás do vidro é de faixa etária de risco contra Covid-19. Ok, mas outros bancos se viram.

Anti-petista

Em Contagem, na grande BH, haverá o 2º turno entre a ex-prefeita Marília Campos (PT) contra o advogado do DEM Felipe Saliba. As pesquisas indicavam vitória da petista em 1º turno. Mas a forte campanha da anti-petista candidata Dulce Monte (PMB) fez a diferença no resultado.

Integralistas

Integralistas, a turma da direita conservadora, foram eleitos vereadores Brasil adentro. Citamos dois, por ora: Jorge Pinheiro (PSDB), em Fortaleza; Avelino Cruz (PP), em Ipatinga.

Calma, Cabra

Lembra do candidato a prefeito em Teófilo Otoni (MG) que prometeu fundar milícia para caçar corruptos? Roque Saldanha (PMB) perdeu a eleição, e ficou brabo. Em áudio de WhatsApp em resposta a eleitor sobre o resultado, ele soltou a língua e o ameaçou.

Texto consciente

No Dia da Consciência Negra (20), a TIM lançará teclado com corretor ortográfico antirracista. “Todos os termos e expressões com conotação de preconceito contra negros serão apontados pelo dispositivo, junto com explicações sobre a sua origem racista e opções para substituí-los”, informa. Estará no app gratuito Teclado Consciente.

Conexão

Dados preliminares mostram que o tráfego de streaming de notícias ao vivo atingiu pico de aproximadamente 18 Tbps na plataforma Intelligent Edge, da Akamai, durante a cobertura da Eleição Presidencial dos EUA, dia 3. Isso é 5 vezes maior do que o tráfego em um dia normal e mais do que o dobro do pico de 7,5 Tbps da eleição de 2016.

