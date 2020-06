Brasil A Organização Mundial da Saúde disse que a situação do Brasil em relação ao coronavírus é uma preocupação crescente

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

O Brasil, agora, é o segundo país do planeta com maior número de óbitos causados pelo coronavírus. (Foto: Reprodução)

A situação atual do Brasil, agora um dos epicentros mundiais do coronavírus, é uma preocupação crescente, principalmente nas cidades, afirmou nesta sexta-feira (12) Mike Ryan, diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com Ryan, o sistema de saúde do Brasil “ainda está suportando”, embora algumas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estejam em um estágio crítico e sob forte pressão, com mais de 90% de taxas de ocupação do sistema de cuidado intensivo.

A OMS também disse nesta sexta que as vacinas para o novo coronavírus deveriam ser disponibilizadas como um bem público global, como forma de garantir que todos tenham acesso justo a quaisquer produtos essenciais que sejam desenvolvidos.

“Muitos líderes têm promovido a ideia de tornar qualquer vacina um bem público global, e isso deve continuar sendo fomentado”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Mais líderes devem se juntar ao barco, e precisamos ter um compromisso político verdadeiramente global e um consenso mundial antes mesmo de termos o produto. É por isso que estamos batalhando.”

As declarações de Tedros ocorrem depois de surgir preocupações de que alguns países, incluindo os Estados Unidos, poderiam acumular vacinas ou medicamentos que desenvolvam para combater a Covid-19, com os países mais pobres não tendo acesso aos tratamentos dos quais precisam.

Casos no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no País. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 828.810 casos confirmados da doença, e 41.828 mortes foram registradas. Os casos recuperados somam 365.063.

O Brasil, agora, é o segundo país do planeta com maior número de óbitos causados pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 114.471 mortos.

Nas últimas 24 horas, o ministério registrou mais 25.982 casos da doença e 909 novas mortes.

Entre a unidades da federação com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, o Estado de São Paulo registrou 167,9 mil casos confirmados e 10.368 óbitos. O Rio de Janeiro aparece na segunda posição com 77.784 e 7.417 mortes. Em seguida estão Ceará (75.705 casos e 4.788 mortes) e Pará (66.328 casos e 4.132 mortes).

De acordo com o Ministério da Saúde, 412.919 casos estão em acompanhamento e 4.033 óbitos em investigação.

