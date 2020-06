Mundo Donald Trump é criticado por marcar comício eleitoral em cidade de massacre racista

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está enfrentando críticas crescentes por escolher realizar seu primeiro comício eleitoral durante a pandemia de coronavírus em Tulsa, Oklahoma, cenário de um dos piores massacres racistas na história dos EUA, em 1921.

O comício também será realizado no dia 19 de junho – conhecido como “juneteenth” – data da Abolição da Escravatura nos EUA, aniversário do dia em 1865, quando um general leu a proclamação de emancipação de Abraham Lincoln no Texas, libertando escravos no último Estado não emancipado.

A decisão de realizar o comício em Tulsa em meio a protestos em todo o país por violência policial contra negros e contra o racismo, desencadeada pelo assassinato de George Floyd pela polícia, foi criticada como ainda mais incendiária pelo simbolismo histórico amplamente compreendido do massacre racial de Tulsa, no qual até 300 americanos negros foram mortos por multidões brancas.

Os críticos acusaram o presidente de “trollagem racialmente motivada” e uma decisão semelhante à “blasfêmia”. No New York Times, a colunista Michelle Goldberg criticou a ação: “Um presidente racista trola seus inimigos com uma manifestação no dia 11 de junho”, enquanto no Washington Post, CeLillianne Green, descreveu a ação como “quase uma blasfêmia para o povo de Tulsa” e insultar a noção de liberdade para o nosso povo, que é o que a Juneteenth simboliza.”

O ex-candidato presidencial democrata e senador Kamala Harris, da Califórnia, tuitou: “Isso não é apenas uma piscadela para os supremacistas brancos – ele (Trump) está dando a eles uma festa de boas-vindas em casa”.

Sherry Gamble Smith, presidente da Câmara de Comércio de Black Wall Street em Tulsa, uma organização que leva o nome da próspera comunidade negra que os cidadãos brancos de Oklahoma incendiaram no ataque de 1921, disse: “Escolher a data para vir a Tulsa é totalmente desrespeitoso e um tapa na cara.”

O caso George Floyd

Homem negro de 46 anos foi morto por policial branco durante abordagem; desencadeados pelo assassinato, protestos contra o racismo e a violência policial eclodiram nos EUA e no mundo

Se a ideia prosseguir, disse Gamble Smith, o mínimo que a campanha poderia fazer é mudar a data para 20 de junho. O massacre ocorreu durante dois dias, de 31 de maio a 1 de junho, na cidade altamente segregada, com multidões atacando o bairro de Greenwood, conhecido como Black Wall Street, por sua prosperidade.

O massacre

Seguindo um padrão familiar dos linchamentos racistas da época, os ataques começaram com acusações de que um homem negro de 19 anos, Dick Rowland, havia agredido Sarah Page, uma garota branca de 17 anos.

Quando ele foi preso, espalharam-se rumores de que o acusado estava prestes a ser linchado, levando a confrontos fora do tribunal em que tiros foram disparados e levando a trocas que mataram uma dúzia de pessoas. Isso, por sua vez, levou multidões brancas a atacar empresas, residências e indivíduos negros.

Em dois dias de violência, segundo estimativa posterior da Cruz Vermelha, 1.256 casas foram queimadas e dois escritórios de jornais, uma escola, uma biblioteca, um hospital, igrejas, hotéis, lojas e empresas de propriedade negra estavam entre os edifícios destruídos ou danificados pelo fogo.

Embora a contagem oficial da época afirmasse que apenas 36 pessoas haviam sido mortas, os historiadores acreditam que o número é consideravelmente maior. Em 2001, o relatório da Comissão de Motins Raciais sugeriu que havia entre 100 e 300 mortes.

O jornalista americano Dan Rather disse no Twitter: “Então. Vamos preparar o cenário … O presidente Trump escolheu o local para seu primeiro comício em meses, Tulsa, Oklahoma, local de um terrível massacre de afro-americanos. E ele definiu a data para 19 de junho, uma celebração do fim da escravidão nos Estados Unidos. ”

O LA Times tuitou em sua conta oficial: “A manifestação de Trump ocorrerá no décimo terceiro dia, quando muitos americanos comemoram o fim da escravidão, em uma cidade que abrigou um infame massacre de negros em 1921, uma das piores atrocidades raciais da história da nação.”

Katrina Pierson, conselheira sênior da campanha de Trump, disse que, como partido de Lincoln, os republicanos estavam orgulhosos da história da Juneteenth.

A campanha estava ciente da data para o retorno do presidente aos comícios, segundo dois funcionários da campanha, que não estavam autorizados a falar publicamente sobre discussões internas e falaram sob condição de anonimato. Eles disseram que, quando a data foi discutida, observou-se que Biden havia realizado um comício no local para levantar fundo de campanha na mesma data, há um ano. Embora a escolha do dia 19 de junho não fosse incendiária, era esperado um retorno, disseram as autoridades. Mas a campanha foi pega de surpresa pela intensidade, principalmente quando alguns vincularam a seleção da data ao massacre de 1921.

