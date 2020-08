A pandemia continua crescendo no Rio Grande do Sul. Estado tem mais de 118 mil casos confirmados e 3.275 mortes por coronavírus

O Rio Grande do Sul registrou 2.529 novos testes positivos de coronavírus, elevando para 118.315 o contingente de gaúchos infectados desde março, mês de início da pandemia no Estado – a estatística inclui 107.084 pacientes recuperados (91%). Já os casos fatais totalizam 3.275, com a inclusão de 40 falecimentos pelo relatório oficial divulgado desta quinta-feira (27).

Ao menos 11 das 497 cidades gaúchas permanecem sem registros de coronavírus, o que representa 2,2% do total. São elas: Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Sete de Setembro e Ubiretama. Dentre os motivos, segundo especialistas, está a baixa densidade demográfica dessas localidades.

No que se refere às mortes, as vítimas mais recentes no boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde) tinham idades entre 38 e 99 anos. Elas aparecem a seguir, em uma lista de municípios de residência (por ordem alfabética), acompanhada de informações resumidas sobre gênero (feminino ou masculino) e idade:

– Alvorada (mulher, 41 anos);

– Alvorada (mulher, 52 anos);

– Arroio do Meio (mulher, 64 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 86 anos);

– Butiá (homem, 61 anos);

– Butiá (mulher, 57 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 83 anos);

– Cachoeirinha (homem, 71 anos);

– Campo Bom (homem, 70 anos);

– Caxias do Sul (homem, 49 anos);

– Doutor Maurício de Cardoso (mulher, 84 anos);

– Guaíba (mulher, 99 anos);

– Lajeado (homem, 74 anos);

– Novo Barreiro (mulher, 65 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 38 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 53 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 95 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 58 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 73 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 57 anos);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 83 anos);

– Santa Maria (homem, 48 anos);

– São Gabriel (mulher, 48 anos);

– São Jorge (mulher, 83 anos);

– Sapiranga (homem, 40 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 76 anos);

– Taquari (mulher, 77 anos);

– Vacaria (mulher, 97 anos);

– Vera Cruz (homem, 69 anos);

– Vera Cruz (homem, 77 anos);

– Viamão (mulher, 62 anos).

“Lives” de atualização

Desde os primeiros casos de coronavírus, o governo gaúcho tem se comunicado com a população e a imprensa por meio de transmissões ao vivo – as “lives” – por meio das redes sociais. A intenção é informar a sociedade a respeito das ações tomadas para prevenção da doença e, também, transmitir tranquilidade à população.

De março até 21 de maio, tais transmissões eram realizadas diariamente, com a participação do governador Eduardo Leite, da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e, eventualmente de outros secretários ou envolvidos no enfrentamento. A partir de 21 de maio, estabeleceu-se a dinâmica de duas transmissões ao vivo semanais, sempre às segundas e às quintas-feiras.

“Agora, que observamos essa estabilização no quadro e nossas ações já são bem conhecidas, faremos nossa live uma vez por semana. Seguimos sempre abertos aos pedidos de esclarecimento da imprensa, com toda a transparência, uma marca do nosso governo. Se for necessária uma live extraordinária em função de novidades, também faremos isso”, explicou o governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (27).

O principal assunto da live das segundas-feiras costuma ser a divulgação do mapa definitivo do modelo de Distanciamento Controlado, implementado no mês de maio. Ao considerar que o modelo já está bem consolidado, o governo do Estado passará a fazer a transmissão ao vivo somente uma vez por semana, sempre às 14h de quinta-feira. O mapa definitivo continuará sendo divulgado às segundas, por meio de matéria publicada no site do governo do Estado.

Como as lives também servem para responder aos questionamentos da imprensa, a Secretaria de Comunicação continuará fornecendo material em vídeo, áudio, texto e foto aos veículos de comunicação.

(Marcello Campos)