Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Boletim desta segunda-feira acrescentou 641 casos e 44 óbitos. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (28) mais 641 casos de coronavírus, além de 44 novas mortes por Covid. Com isso, o número de testes positivos desde março no Estado chegou a 432.241, ao passo que os falecimentos provocados pela doença subiu para 8.536. Já o número de recuperados é de 408.640, o que representa (95%) do total verificado até agora.

Descontando-se as perdas humanas e os pacientes já liberados após o período de quarentena doméstica ou internação hospitalar, o número de casos em andamento é de 15.012 (3%). Os dados têm por base o levantamento estatístico da SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Ainda sobre as estatísticas de contágio e óbitos por Covid, caso se mantenha o ritmo de novas notificações verificado nos últimos dias, é provável que o Rio Grande do Sul encerre 2020, na próxima quinta-feira, com um número acumulado de pelo menos 420 mil infectados em quase dez meses de pandemia.

As perdas humanas, por sua vez, devem alcançar até o dia 31 de dezembro a marca de 8,7 mil residentes em território gaúcho. Cabe observar que, desde o final de outubro, o Estado registra casos confirmados de coronavírus em todos os seus 497 municípios.

Falecimentos

O boletim epidemiológico desta segunda-feira abrange mortos por Covid entre 36 e 91 anos. Apesar dessa amplitude etária, permanece inalterado o amplo predomínio de idosos entre as vítimas: 39 de 44, o que representa 88,6%. Confira o perfil resumido de cada uma, em ordem alfabética por cidade de residência:

– Ajuricaba (homem, 75);

– Alvorada (homem, 36);

– Arroio do Sal (homem, 66);

– Bagé (mulher, 62);

– Bagé (homem, 79);

– Bagé (homem, 74);

– Balneário Pinhal (mulher, 64) ;

– Bom Jesus (mulher, 80);

– Cachoeira do Sul (mulher, 88);

– Candelária (mulher, 71);

– Capão do Leão (mulher, 59);

– Caxias do Sul (mulher, 73);

– Crissiumal (mulher, 71);

– Erechim (mulher, 79);

– Esteio (mulher, 74);

– Esteio (mulher, 55);

– Esteio (homem, 81);

– Farroupilha (homem, 68);

– Farroupilha (homem, 83);

– Guaporé (mulher, 66);

– Guaporé (homem, 87);

– Lajeado (homem, 88) ;

– Montenegro (mulher, 84);

– Não-Me-Toque (homem, 76);

– Novo Hamburgo (homem, 60);

– Novo Hamburgo (mulher, 59);

– Osório (mulher, 71);

– Panambi (mulher, 88);

– Passo Fundo (homem, 82);

– Passo Fundo (homem, 78);

– Passo Fundo (homem, 80);

– Pedro Osório (homem, 78);

– Porto Alegre (mulher, 88) ;

– Rosário do Sul (homem, 85);

– Rosário do Sul (homem, 72);

– Rosário do Sul (mulher, 74);

– São José do Ouro (homem, 74);

– São Leopoldo (homem, 81);

– Tenente Portela (homem, 81);

– Três Forquilhas (mulher, 84);

– Vale do Sol (mulher, 61);

– Viamão (homem, 50);

– Viamão (homem, 91);

– Viamão (mulher, 89).

