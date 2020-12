Rio Grande do Sul Receita da Sorte completa um ano no RS com sorteio diário de prêmios

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Basta ler o QR Code da nota fiscal após a compra com CPF.

Lançado na véspera do Natal do ano passado, o Receita da Sorte completa um ano com distribuição de prêmios instantâneos em dinheiro todos os dias da semana. Diariamente são 10 prêmios de R$ 500. Neste um ano, foram lidos cerca de 2,3 milhões de QR Codes da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) com o CPF do consumidor. Já foram resgatados 1.686 prêmios, o que corresponde a R$ 843 mil distribuídos aos participantes contemplados.

Para participar do Receita da Sorte, é preciso estar inscrito no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), solicitar CPF na nota na hora da compra e fazer a leitura do QR Code que consta no cupom fiscal por meio do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha, disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store.

Com o tablet ou smartphone, basta abrir o aplicativo e selecionar o ícone Receita da Sorte. Clicar em ler QR Code, apontar a câmera do dispositivo móvel para o código na nota fiscal e aguardar o resultado. Caso seja contemplado, a informação aparece na tela do dispositivo móvel imediatamente.

Para que haja a premiação, é necessário que o resultado da soma das partes do número do CPF do cidadão e os últimos dígitos da chave de acesso da NFG-e lida seja igual a um dos números gerados para o sorteio diário. Cada ciclo do sorteio é aberto durante as 24 horas do dia e é gerado um conjunto de números que serão contemplados diariamente, por meio de um sistema de forma aleatória. Os números gerados para cada dia do sorteio podem ser conferidos no site do NFG.

A leitura do QR Code da nota fiscal com CPF só pode ser feita no dia da emissão do cupom e há um limite de leituras por cidadão de até três notas do mesmo estabelecimento diariamente. Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo do NFG (o mesmo que faz a leitura do código) e escolher a opção “Meus prêmios”. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do NFG, fazendo login e clicando também na aba “Meus Prêmios”.

“O Receita da Sorte é mais um instrumento para fortalecer o programa Nota Fiscal Gaúcha e ampliar a participação social no controle fiscal do Estado. Não é apenas a distribuição de prêmios, é construir uma consciência da importância do exercício da cidadania junto aos cidadãos que auxilia no combate à sonegação e informalidade”, destaca o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Programa NFG

Com cerca de 1,9 milhão de pessoas cadastradas, o NFG gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal. O pedido deve ser feito no momento da compra em todos os estabelecimentos varejistas, sendo mais de 300 mil credenciados.

Além de ofertar prêmios em dinheiro, o programa ainda distribui recursos para as entidades que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal. Juntamente com as premiações diárias do Receita da Sorte, há outra modalidade de sorteio na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro todo mês. Outra vantagem de participar do programa NFG são os descontos no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Os proprietários de veículos podem garantir o desconto máximo, que pode chegar a 5%, juntando 150 documentos fiscais ou mais com o seu CPF. Para se cadastrar, basta acessar o site do NFG ou diretamente no aplicativo do tablet ou smartphone.

